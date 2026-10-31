به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: بعد از ظهر امروز(شنبه) یک فروند نفت‌کش متخلف که بی‌توجه به هشدارها، در محدوده ممنوعه و ناامن در شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی دچار آتش‌سوزی شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی نیروی دریایی ارتش، علیرغم ادعاهای دروغ رئیس‌جمهور آمریکا، سیاست جمهوری اسلامی ایران در مدیریت تنگه هرمز غیرقابل تغییر است.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش تصریح کرد: تمامی شناورها، به‌ویژه نفت‌کش‌ها و کشتی‌های تجاری، باید ضمن رعایت کامل هشدارهای دریایی و محدوده‌های ممنوعه، از ورود به مناطق ناامن و خاموش‌کردن سامانه‌های شناسایی و ردیابی خودداری کنند.