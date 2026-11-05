۴ کیلومتر از دریای خزر ناپدید شد!
در مناطقی از استان گلستان نزدیک ۳ تا ۴ کیلومتر و در استانهای گیلان و مازندران ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر دریا عقبنشینی کرده که میتواند خطر ریزگرد را در پی داشته باشد.
به گزارش تابناک؛ مدیرکل دفتر جنگلکاری و پارکها و ذخیرگاههای جنگلی سازمان منابع طبیعی از اجرای طرح احیا و کاشت درخت در نوار ساحلی جنگلهای شمال خبرداد و گفت: بخشی از دریای خزر در حال عقبنشینی است. حدود ۱۷۰۰ هکتار را در نوار ساحلی دریای خزر شناسایی و ۵۵۰ هکتار از این نواحی را نهالکاری کردهایم.
به گزارش مرکز روابط عمومی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بهرام دلفان اباذری با بیان اینکه ۵۵۰ هکتار از نوار ساحلی خزر درختکاری شد، افزود: هر هکتار جنگلکاری دستکم ۹۲ میلیون تومان هزینه کاشت، حفظ و نگهداری دارد.
مدیرکل دفتر جنگلکاری و پارکها و ذخیرگاههای جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اظهار کرد: سالهای پس از انقلاب جنگلکاری با عنوان کمربند سبز جنگلهای شمال، توسعه، احیا و غنیسازی جنگل و طرح توسعه جنگلکاری صورت گرفته است و از سال ۸۲ به بعد، ما بیشتر طرحها را در قالب طرح صیانت از جنگلهای شمال اجرا کردیم که مناطق وسیعی از جنگلهای شمال از جمله مناطق کوهستانی، میانبند و روستاهای تخلیه شده در داخل طرحهای جنگلداری و هر قسمتی که مستعد احیا بوده است را دربر میگیرد.
وی اضافه کرد: در طول سالهای اخیر علاوه بر طرحهای توسعهای و صیانت، طرح مدیریت پایدار جنگلهای شمال مطرح شده است. دلفان اباذری از اجرای طرح احیا و کاشت درخت در نوار ساحلی جنگلهای شمال خبرداد و گفت: بخشی از دریای خزر در حال عقبنشینی است و به عرض حریم در سرتاسر نوار ساحلی اضافه میشود. وی با بیان این که حدود ۱۷۰۰ هکتار در نوار ساحلی دریای خزر شناسایی کردیم گفت: تاکنون حدود ۵۵۰ هکتار از این نواحی با گونههای متناسب مانند اکالیپتوس، زیتون تلخ و توسکا، انار بومی و برخی از گونههایی که تابآوری در نوار ساحلی دارند، نهالکاری کردهایم.
مدیرکل دفتر جنگلکاری و پارکها و ذخیرگاههای جنگلی سازمان منابع طبیعی افزود: این طرح همزمان با طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در سال ۱۴۰۱ آغاز شده است و برای آن ردیف بودجهای نداریم و منابع مورد نیاز از محل مسئولیتهای اجتماعی دستگاههای مختلف و بخش خصوصی تأمین میشود.
وی درباره میزان عقبنشینی آب دریای خزر تصریح کرد: در مناطقی از استان گلستان همچون خلیج گرگان، بندر ترکمن و منطقه میانکاله نزدیک به ۳ تا ۴ کیلومتر و در استانهای گیلان و مازندران ۵۰۰ تا ۸۰۰ متر دریا عقبنشینی کرده است که میتواند مخاطراتی مانند خیزش ریزگرد را در پی داشته باشد. دلفان اباذری در پایان گفت: از این رو سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برنامه دارد که با انجام اقداماتی مانند درختکاری در نوار ساحلی که آب دریای خزر عقبنشینی کرده است برای تثبیت شنزارها، طرح درختکاری را اجرا کند.
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