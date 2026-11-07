قیمت گواهی اسقاط خودرو افزایش یافت

به گزارش تابناک؛ محمدحسین گودرزی، در رابطه با موضوع افزایش قیمت گواهی اسقاط خودرو به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان گفت: بر اساس نامه‌ای که از سوی بخش حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده، تعیین و قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو،‌منحصرا بر عهده انجمن صنفی قرار دارد و این تعیین قیمت بر پایه مستندات قانونی انجام می‌شود، به این معنی که اگر نرخ ۱۰۰ میلیون تومان مطرح می‌شود، مستندات کارشناسی وجود دارد که نشان می‌دهد فرآیند اسقاط چقدر هزینه در بر دارد و تمام این مستندات موجود است.





وی با تاکید بر اینکه نرخ ۱۰۰ میلیون تومانی از سوی انجمن با اتکا به مدارک و مستندات قانونی اعلام شده و مرجع دیگری نمی‌تواند آن را تغییر دهد، در خصوص وضعیت اجرایی شدن آن خاطرنشان کرد: حدود ۱۰ روز است که این نرخ مصوب از سوی انجمن به ستاد نوسازی ناوگان اعلام و ارجاع شده و باید از سوی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده اعمال شود، اما تا این ساعت هنوز در سامانه اعمال صورت نگرفته است.





گودرزی در پایان تصریح کرد: رقم اعلامی انجمن باید پس از طی مراحل قانونی، از سوی مدیریت ستاد نوسازی ناوگان خودرو به صورت رسمی ابلاغ و اعمال شود و بی شک این فرآیند رسمی به‌زودی رخ خواهد داد، اما تا زمان اعمال در سامانه، نمی‌توان از اجرایی شدن قطعی آن صحبت کرد.

منبع: ایسنا