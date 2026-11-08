دستیار رهبر انقلاب: زمان نباید از دست برود



به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه پیروزی دموکرات‌ها اتفاق خاصی رقم می‌زند و نه روی کاربودن جمهوری‌خواهان معادلاتمان را تغییر می‌دهد؛ خام‌اندیشی است سرنوشت را به واشنگتن گره بزنیم.»

وی افزود: «جنگ فرسایشی همان تداوم رویارویی است؛ انفعال خطاست و قطعا نیاز است ظرفیت‌های اقتصادی را فعال کنیم.»