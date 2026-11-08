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آخرین خبراحتمال حمایت جمهوری‌خواهان از استیضاح پیت هگست
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دستیار رهبر انقلاب: زمان نباید از دست برود

کد خبر: 4200648تاریخ انتشار: 615 بازدید۰

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به گزارش تابناک، محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر انقلاب، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «نه پیروزی دموکرات‌ها اتفاق خاصی رقم می‌زند و نه روی کاربودن جمهوری‌خواهان معادلاتمان را تغییر می‌دهد؛ خام‌اندیشی است سرنوشت را به واشنگتن گره بزنیم.»

وی افزود: «جنگ فرسایشی همان تداوم رویارویی است؛ انفعال خطاست و قطعا نیاز است ظرفیت‌های اقتصادی را فعال کنیم.»

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برچسب ها

آمریکاایرانانتخابات آمریکادموکرات هامحمد مخبرمشاور و دستیار رهبر انقلاب

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