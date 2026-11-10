کمین چندساعته نیروهای منابع طبیعی در رشت:
قطعکننده درختان جنگلی در عزیزکیان دستگیر شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حوزه لاکان رشت پس از چند ساعت کمین و پایش منطقه، فردی را که اقدام به قطع غیرمجاز درختان جنگلی در اراضی ملی روستای عزیزکیان کرده بود، هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «علی شفیعی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، صبح سهشنبه در گفتوگو با رسانهها با تشریح جزئیات این عملیات، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حوزه لاکان با بهرهگیری از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فردی را که اقدام به قطع غیرقانونی درختان جنگلی در اراضی ملی روستای عزیزکیان کرده بود، شناسایی کردند.
وی، افزود: پس از شناسایی محل فعالیت متخلف، نیروهای حفاظتی با چندین ساعت کمین و پایش مستمر منطقه، در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند فرد موردنظر را هنگام ارتکاب تخلف دستگیر کنند.
شفیعی با اشاره به کشفیات این عملیات حفاظتی تصریح کرد: ادوات و ابزار مورد استفاده برای قطع درختان توقیف شد و چوبآلات کشفشده نیز برای انجام مراحل مربوطه به محل تعیینشده انتقال یافت.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، ادامه داد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متخلف برای رسیدگی به موضوع و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و ذیصلاح معرفی شد.
وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از جنگلها و صیانت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: برخورد با قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب و هرگونه تعرض به عرصههای طبیعی با جدیت دنبال میشود و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رشت با استفاده از ظرفیتهای نظارتی، گشتهای مستمر و اقدامات میدانی، با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.
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