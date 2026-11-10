رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، گفت: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حوزه لاکان رشت پس از چند ساعت کمین و پایش منطقه، فردی را که اقدام به قطع غیرمجاز درختان جنگلی در اراضی ملی روستای عزیزکیان کرده بود، هنگام ارتکاب جرم دستگیر کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، «علی شفیعی» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با تشریح جزئیات این عملیات، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی حوزه لاکان با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، فردی را که اقدام به قطع غیرقانونی درختان جنگلی در اراضی ملی روستای عزیزکیان کرده بود، شناسایی کردند.

وی، افزود: پس از شناسایی محل فعالیت متخلف، نیروهای حفاظتی با چندین ساعت کمین و پایش مستمر منطقه، در عملیاتی غافلگیرانه موفق شدند فرد موردنظر را هنگام ارتکاب تخلف دستگیر کنند.

شفیعی با اشاره به کشفیات این عملیات حفاظتی تصریح کرد: ادوات و ابزار مورد استفاده برای قطع درختان توقیف شد و چوب‌آلات کشف‌شده نیز برای انجام مراحل مربوطه به محل تعیین‌شده انتقال یافت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان رشت، ادامه داد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متخلف برای رسیدگی به موضوع و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی و ذی‌صلاح معرفی شد.

وی با تاکید بر اهمیت حفاظت از جنگل‌ها و صیانت از اراضی ملی خاطرنشان کرد: برخورد با قطع غیرمجاز درختان، قاچاق چوب و هرگونه تعرض به عرصه‌های طبیعی با جدیت دنبال می‌شود و نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان رشت با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی، گشت‌های مستمر و اقدامات میدانی، با متخلفان برخورد قانونی خواهند کرد.

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