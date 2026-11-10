رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به شرایط برفی و لغزنده محورهای کوهستانی استان، از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، تجهیزات زمستانی خودرو را بررسی کرده و بدون زنجیرچرخ وارد جاده‌های برف‌گیر نشوند.

به گزارش تابناک، هم‌زمان با بارش برف در محورهای کوهستانی گیلان، شرایط تردد در برخی مسیرهای برف‌گیر با محدودیت‌های ناشی از کاهش اصطکاک سطح جاده همراه شده و ضرورت رعایت الزامات ایمنی در سفرهای زمستانی بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

«سرهنگ محمد صالحی» رئیس پلیس راه گیلان، صبح سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اشاره به بارش برف در محورهای کوهستانی استان، نسبت به لغزندگی سطح راه‌ها هشدار داد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری در این مسیرها تردد کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت سرعت در شرایط جوی نامساعد، اظهار کرد: رانندگان باید از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند؛ چراکه در جاده‌های برفی، کاهش چسبندگی لاستیک‌ها به سطح آسفالت می‌تواند کنترل خودرو را دشوار کرده و احتمال بروز حوادث رانندگی را افزایش دهد.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به اهمیت آمادگی فنی خودرو برای سفرهای زمستانی، همراه داشتن زنجیرچرخ و بررسی سلامت لاستیک‌ها، سیستم ترمز و برف‌پاک‌کن را از الزامات ضروری تردد در محورهای کوهستانی عنوان کرد.

به گفته وی، رعایت فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی، پرهیز از ترمزگیری شدید و خودداری از تغییر مسیرهای ناگهانی نیز از جمله اقداماتی است که می‌تواند در پیشگیری از لغزش خودرو و وقوع تصادفات در مسیرهای برفی مؤثر باشد.

صالحی بر ضرورت برنامه‌ریزی پیش از سفر تأکید کرد و از رانندگان خواست قبل از حرکت به سمت مناطق کوهستانی، آخرین وضعیت راه‌ها را از مراجع مربوطه پیگیری کنند و در صورت ضرورت انجام سفر، بدون تجهیزات زمستانی وارد محورهای برف‌گیر نشوند.

انتهای پیام/