هشدار جدی هواشناسی به صیادان و دریانوردان گیلانی / فعالیت دریایی ممنوع شد

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه هشدار قرمز دریایی گیلان از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده و تا ظهر سه‌شنبه ادامه دارد، گفت: این شرایط خطر غرق‌شدگی، خسارت به تجهیزات صیادی و اختلال در فعالیت بنادر را افزایش می‌دهد.





به گزارش تابناک، محمد دادرس عصر یکشنبه نسبت به تشدید شرایط نامساعد جوی و دریایی در سواحل خزر هشدار داد و اظهار کرد: این هشدار از بعدازظهر یکشنبه آغاز شده و تا ظهر سه‌شنبه ادامه دارد و اوج فعالیت سامانه ناپایدار برای روز دوشنبه ۱۸ آبان پیش‌بینی شده است.

وی، افزود: ارتفاع موج در سواحل گیلان به ۲ تا ۳ متر و در مناطق نزدیک ساحل به حدود ۵ متر خواهد رسید. همچنین سرعت وزش باد به ۵۲ تا ۶۷ کیلومتر بر ساعت می‌رسد و احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به خطر غرق‌شدگی، خسارت به تجهیزات صیادی، قفس‌های پرورش ماهی و شناورها، از احتمال اختلال جدی در ترددهای دریایی و فعالیت بنادر استان خبر داد.

دادرس، تاکید کرد: با توجه به صدور هشدار قرمز، تمامی فعالیت‌های تفریحی و شیلاتی در دریا ممنوع بوده و تردد شناورهای سبک، نیمه‌سنگین و سنگین و ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر باید متوقف شود.

وی از شناگران، غواصان، صیادان و صاحبان شناورها خواست تا پایان اعتبار هشدار از هرگونه فعالیت دریایی خودداری کنند و فعالان حوزه دریا و فراساحل در آماده‌باش کامل باشند.

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