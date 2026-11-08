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فرمانده انتظامی گیلان خبر داد:

۲۸۷ خودروی خارجی بدون ثبت در سامانه انبارها / پرونده احتکار در رشت تشکیل شد

فرمانده انتظامی گیلان، گفت: در جریان بازرسی مشترک پلیس امنیت اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی، ۲۸۷ خودروی BYD که خارج از ضوابط قانونی در انباری در رشت دپو شده بود، کشف و محل نگهداری آن پلمب شد.

نویسنده: حمید اصغری عطار

کد خبر: 4200627تاریخ انتشار: 15 بازدید۰

سردار حسن‌پور

به گزارش تابناک، سردار حسین حسن‌پور از کشف ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD در یک انبار غیرمجاز در شهرک صنعتی رشت خبر داد و اظهار کرد: ارزش این محموله بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

فرمانده انتظامی استان گیلان با تشریح جزئیات این پرونده، تصریح کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی درباره دپوی غیرقانونی و احتکار خودرو، موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی، افزود: در بازرسی مشترک مأموران پلیس و کارشناسان تعزیرات حکومتی، صمت و اداره اماکن مشخص شد ۲۸۷ دستگاه خودروی BYD بدون ثبت و اطلاع‌رسانی در سامانه جامع انبارها، با هدف افزایش قیمت و اخلال در بازار دپو شده است.

سردار حسن‌پور، ارزش این خودروها را بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و انبار موردنظر با دستور مقام قضایی پلمب شد.

فرمانده انتظامی استان گیلان از شهروندان خواست موارد مشکوک به احتکار و دپوی غیرقانونی کالا را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

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