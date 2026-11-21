گروه استان‌ها - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه ساخت‌وساز، گفت: کارگاه‌هایی که نواقص ایمنی خود را برطرف نکنند، با معرفی به مراجع قضایی پلمب خواهند شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «علی لقمانی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به جان‌باختن دو کارگر ساختمانی در حادثه بلوار چمران رشت، اظهار کرد: سازنده ساختمان محل وقوع حادثه به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های ساختمانی یک الزام قانونی است، افزود: بازرسان کار به‌صورت مستمر وضعیت ایمنی کارگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت بی‌توجهی کارفرمایان به اخطارهای صادرشده، برخورد قانونی مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار در دستور کار قرار می‌گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان، با اشاره به آمار حوادث و نظارت‌های انجام‌شده در گیلان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ حادثه ناشی از کار به اداره‌کل گزارش شده و طی هفت ماه امسال نیز پنج هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان انجام گرفته که ۸۷۴ مورد آن مربوط به کارگاه‌های ساختمانی بوده است.

وی با بیان اینکه کارگاه‌های ساختمانی از کانون‌های مهم حوادث ناشی از کار محسوب می‌شوند، تاکید کرد: برخورد با تخلفات ایمنی، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و پلمب کارگاه‌هایی که الزامات قانونی را رعایت نکنند، با جدیت دنبال می‌شود.

لقمانی از سازندگان، کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان خواست رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت فنی را در اولویت قرار دهند تا از تکرار حوادث مرگبار و خسارات جبران‌ناپذیر انسانی جلوگیری شود.