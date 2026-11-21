گروه استان‌ها - استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت ثبت و مستندسازی تاریخ و فرهنگ گیلان، گفت: اگر ملتی تاریخ خود را مکتوب نکند، فرصت روایت گذشته را به دیگران واگذار خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان با اشاره به جایگاه خرد و اندیشه در تعالی انسان، اظهار کرد: کتابخوانی و مطالعه از مهم‌ترین ابزارهای تقویت قدرت تفکر و شکل‌گیری خرد جمعی هستند و جامعه‌ای که برای آگاهی و اندیشه ارزش قائل باشد، مسیر توسعه پایدار را آگاهانه‌تر طی می‌کند.

وی، با انتقاد از غلبه اخبار منفی و حاشیه‌ای در فضای اطلاع‌رسانی، افزود: در شرایطی که اخبار حاشیه‌ای با سرعت منتشر می‌شوند، آثار علمی، فرهنگی و رویدادهای مثبت کمتر دیده می‌شوند؛ موضوعی که نیازمند بازنگری در رویکردهای فرهنگی و رسانه‌ای است.

استاندار گیلان، ثبت تاریخ و بازشناسی هویت فرهنگی استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ملتی که تاریخ و فرهنگ خود را مکتوب نکند، این فرصت را به دیگران می‌دهد تا گذشته آن را با روایت خود بازگو کنند.

حق‌شناس با اشاره به نقش گیلانیان در نهضت مشروطه، دفاع از تمامیت ارضی و تحولات اجتماعی ایران، خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تاریخی گیلان در حوزه مطبوعات، چاپ و نشر، آموزش و میراث ادبی همچنان نیازمند معرفی و مستندسازی است.

نماینده عالی دولت در گیلان با یادآوری جایگاه مفاخر ادبی ایران از جمله فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا و خیام، آثار مکتوب را از مهم‌ترین عوامل ماندگاری تمدن‌ها دانست و بر ضرورت حمایت از نویسندگان و مؤلفان تاکید کرد.

استاندار گیلان، کتابخانه‌های عمومی را از پایگاه‌های مهم توسعه فرهنگی خواند و خواستار تقویت جایگاه نویسندگان، کتابداران و فعالان حوزه کتاب و گسترش فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها شد.

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