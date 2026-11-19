گروه استان‌ها - تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در دیداری از لیگ برتر، با وجود گلزنی قائم اسلامی‌خواه، نتیجه را ۲ بر یک به گل‌گهر سیرجان واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در دیداری از رقابت‌های لیگ برتر، مقابل گل‌گهر سیرجان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد و از کسب امتیاز بازماند.

قائم اسلامی‌خواه ابتدا ملوان را پیش انداخت، اما گل‌های زنده‌روح و لویی‌بن‌حسین، نتیجه را به سود نماینده سیرجان تغییر داد تا شاگردان مهدی رحمتی با سه امتیاز زمین مسابقه را ترک کنند.

این شکست در شرایطی رقم خورد که ملوان بار دیگر در دقایق پایانی دروازه خود را بازشده دید و فرصت حفظ نتیجه و امتیازگیری را از دست داد؛ اتفاقی که شرایط مازیار زارع و شاگردانش را دشوارتر می‌کند.

انتهای پیام/