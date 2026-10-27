ملوان پیروز بازی جنجالی با کسر امتیاز؛ تراکتور نقره داغ شد

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال سرانجام رأی خود را درباره اتفاقات دیدار ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز در هفته نهم لیگ برتر صادر کرد؛ مسابقه‌ای که قرار بود در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شود، اما پیش از آغاز به دلیل اعتراض تراکتوری‌ها به آنچه توهین‌های قومی هواداران ملوان عنوان شد، به جنجال کشیده شد و در نهایت انجام نشد.

پیش از شروع مسابقه، تیم تراکتور با دستور محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه، حاضر به انجام بازی نشد و بازیکنان این تیم زمین را ترک کردند. ادعای طرف تراکتوری این بود که هواداران ملوان شعارهای قومی سر داده‌اند؛ در مقابل، باشگاه ملوان فیلمی را از هواداران تراکتور منتشر کرد که در ورزشگاه سیروس قایقران شعارهای تحریک‌آمیز درباره آستارا و حیران سر دادند که این شعارها را جدایی طلبانه خواندند.

با وجود این روایت‌های متفاوت، مسئولیت بررسی اتفاقات و تصمیم‌گیری درباره تخلفات بر عهده مراجع رسمی مسابقه و کمیته‌های قضایی فدراسیون فوتبال بود. حالا کمیته انضباطی با استناد به گزارش ناظر و داور مسابقه، اظهارات نمایندگان دو باشگاه و فیلم‌های موجود، تراکتور را به دلیل برگزار نکردن مسابقه و ترک زمین، مقصر شناخته و این تیم را با نتیجه ۳ بر صفر بازنده اعلام کرده است.

البته این رأی تنها به اعلام نتیجه مسابقه محدود نمی‌شود. کمیته انضباطی در بخش مربوط به ملوان نیز استفاده از شعارها و الفاظ موهن و تحقیرآمیز را محرز دانسته و مجازات‌هایی از جمله کسر دو امتیاز از مجموع امتیازات این تیم در فصل جاری، جریمه نقدی ۱۰ میلیارد ریالی و محرومیت‌های مرتبط با حضور تماشاگران و افراد منتسب به باشگاه را در نظر گرفته است.

رأی کمیته انضباطی

در خصوص گزارش مقامات رسمی مسابقه دو تیم ملوان بندر انزلی و تراکتور تبریز از سری مسابقات هفته نهم لیگ برتر فوتبال کشور که مقرر بود در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ در ورزشگاه سیروس قایقران به داوری آقای بیژن حیدری و با حضور ناظر مسابقه آقای سید حسین زرگر انجام گردد، حاکی از وقوع تخلفاتی به شرح ذیل می‌باشد که کمیته انضباطی با بررسی گزارش مقامات مذکور، اظهارات نمایندگان باشگاه‌های ملوان انزلی و تراکتور تبریز در جلسه حضوری مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ این کمیته، بیانات داوران و نماینده مسابقه در جلسه ویدئویی برگزارشده، استعلام به‌عمل‌آمده در خصوص مشخصات سرمشوقین دو باشگاه مذکور و فیلم‌های موجود از اتفاقات رخ‌داده در استادیوم موصوف، ضمن محرز دانستن تخلفات انتسابی، در رابطه با تخلفات باشگاه تراکتور مبنی بر عدم برگزاری و ترک نمودن مسابقه، با توجه به اینکه مطابق گزارش‌های ارسالی و اظهارات نماینده و داور مسابقه شرایط برگزاری بازی فراهم بوده و از این حیث باشگاه تراکتور مسئول در عدم برگزاری مسابقه تشخیص داده می‌شود و همچنین استفاده تعدادی از هواداران منتسب از شعاری که متناسب با رویداد ورزشی در ورزشگاه نمی‌باشد، مستند به مواد ۵۰، ۶۲ و ۸۶ مقررات انضباطی، ضمن بازنده اعلام نمودن تیم تراکتور در بازی موصوف با نتیجه سه بر صفر، باشگاه این تیم نیز به پرداخت مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی و محرومیت یک جلسه‌ای از حضور هواداران باشگاه تراکتور در مسابقات فصل آتی لیگ برتر در ورزشگاه شهر انزلی و محرومیت آقایان وحید رسول‌زاده و اسد پاشا از سرمشوقین این باشگاه، به لحاظ قصور در کنترل سکوی هواداری، نیز به میزان دو جلسه از حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات تراکتور محکوم می‌نماید.

و در رابطه با تخلفات باشگاه ملوان بندرانزلی مبنی بر استفاده از شعار و الفاظ موهن و تحقیرآمیز به صورت یکپارچه و در حد گسترده، منتهی به تعرض و خدشه به ارزش‌های انسانی در دفعات متعدد و پیوسته، نظر به اینکه مسئولیت رفتار خلاف قانون تماشاگران، اعم از اینکه عمدی باشد یا غیرعمدی و یا اینکه ناشی از عدم سازمان‌دهی مناسب مسابقه باشد، بر عهده باشگاه میزبان بوده و در صورت وقوع چنین تخلفاتی مستند به بند (۵) ماده ۸۶ مقررات انضباطی، هر یک از تنبیهات مندرج در این مقررات در مورد باشگاه متخلف قابل اجرا می‌باشد؛ لذا مستند به مواد ۲۸، ۵۰، ۸۵ و ۸۶ مقررات یادشده، باشگاه ملوان انزلی به کسر دو امتیاز از مجموع امتیازات حاصله در فصل جاری مسابقات لیگ برتر فوتبال، پرداخت مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه نقدی، برگزاری دو جلسه بازی صرفاً با حضور تماشاگران بانو در ورزشگاه خانگی و محرومیت حضور تماشاگران منتسب به این باشگاه در یک مسابقه فصل جاری لیگ برتر در ورزشگاه شهر تبریز و همچنین محرومیت سرمشوقین این باشگاه آقایان علی واحدی، سالار دژانگاه، سینا تمجیدی نودهی، معین رمضان‌زاده، امین سمیعی و خانم فائقه پوران یوسف، به لحاظ قصور در کنترل سکوهای تماشاگران، به میزان چهار جلسه از حضور در ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات تیم ملوان و محرومیت تماشاگران این تیم آقایان امیر کوچکی، آرین حیدری، مجتبی بردبار، مهدی آبار، آرین علیزاده، ابوالفضل نوربخش و سالار مرادی به مدت یک سال از حضور در ورزشگاه تیم ملوان در شهر انزلی محکوم می‌نماید.

همچنین در راستای ماده ۱۱۳ مقررات انضباطی با هدف پیشگیری از وقوع تخلفات این‌چنینی و جلوگیری از بروز فحاشی در ورزشگاه‌ها مقرر می‌دارد تا زمان تصویب و ابلاغ دستورالعمل موضوع بند ۷ ماده ۶۷ مقررات انضباطی، داور و ناظر مسابقه در صورت وقوع توهین و فحاشی گسترده، مستمر و سازمان‌یافته به شخص یا اشخاص مشمول مقررات از سوی تماشاگران حاضر در مسابقات فوتبال کشور در تمامی لیگ‌ها، قبل از شروع و یا در حین مسابقه، موظف می‌باشند ضمن مستندسازی در چارچوب قوانین و مقررات انضباطی و فیفا، با اعلام تذکر از طریق بلندگوی ورزشگاه و سپس در صورت تداوم تخلف، نسبت به تعلیق مسابقه حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه و نهایتاً تعطیلی و ارسال گزارش به کمیته انضباطی اقدام نمایند. عدم اجرای این دستور، خود تخلف انضباطی محسوب و قابل رسیدگی در این کمیته می‌باشد.

ضمناً از اقدامات سرمربی تیم ملوان، آقای مازیار زارع، در جهت کاهش میزان تخلف تقدیر به‌عمل می‌آید. رأی صادره به جز جرایم نقدی تعیین‌شده، در سایر موارد قابل اجرا بوده و تماماً ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.

ملوان و تراکتور؛ هر دو محکوم، با مجازات‌هایی متفاوت

بر اساس این رأی، تراکتور به دلیل برگزار نکردن مسابقه و ترک زمین، بازنده سه بر صفر اعلام شده است؛ با این حال، کمیته انضباطی تخلفات منتسب به هواداران این تیم را نیز بی‌پاسخ نگذاشته و علاوه بر جریمه نقدی، محرومیت‌هایی برای حضور هواداران و دو نفر از سرمشوقین باشگاه در نظر گرفته است.

در سوی دیگر، ملوان با وجود آنکه برنده انضباطی مسابقه اعلام شده، با مجازات‌های سنگین‌تری در حوزه امتیازات و میزبانی روبه‌رو شده است. کسر دو امتیاز از مجموع امتیازات فصل جاری، جریمه ۱۰ میلیارد ریالی، برگزاری دو مسابقه خانگی صرفاً با حضور تماشاگران زن و محرومیت هواداران این تیم از حضور در یک مسابقه در تبریز، بخشی از تنبیهات تعیین‌شده برای باشگاه انزلی‌چی است.

در این میان، بخش پایانی رأی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ جایی که کمیته انضباطی با اشاره به مقررات انضباطی و فیفا، داوران و ناظران مسابقات را موظف کرده است در صورت وقوع توهین و فحاشی گسترده، مستمر و سازمان‌یافته، پیش از شروع یا در جریان مسابقه، ابتدا با استفاده از بلندگوی ورزشگاه تذکر بدهند و در صورت ادامه تخلف، مسابقه را حداکثر ۱۵ دقیقه تعلیق و در نهایت تعطیل کنند و گزارش لازم را به کمیته انضباطی ارائه دهند. در رأی تأکید شده است که اجرا نکردن این دستور نیز می‌تواند تخلف انضباطی محسوب شود.

به این ترتیب، پرونده دیدار برگزارنشده ملوان و تراکتور با اعلام نتیجه سه بر صفر به سود ملوان بسته شده، اما تبعات انضباطی این مسابقه برای هر دو باشگاه ادامه خواهد داشت. ضمن آنکه رأی صادر شده، به جز جرایم نقدی، در سایر موارد قابل اجراست و طرفین ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارند نسبت به آن نزد کمیته استیناف درخواست تجدیدنظر کنند.