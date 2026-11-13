گروه استان‌ها - دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) در اجتماع مردم رشت، سه مطالبه اصلی از مسئولان مطرح کرد و خواستار حمایت مجلس از اقشار آسیب‌پذیر، برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی و اولویت‌بخشی دولت به معیشت مردم شد.

تبعیت عملی از رهبری، رمز اقتدار ملی است / حمایت از محرومان، مبارزه با فساد و بهبود معیشت

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، «آیت‌الله رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم رشت، همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، با اشاره به جایگاه امامت در هدایت جامعه، شناخت، محبت و تبعیت از امام را از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب امامت برشمرد و با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: تبعیت از رهبری نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند و مسئولان، به‌ویژه رؤسای قوای سه‌گانه، باید در عمل به رهنمودهای رهبری پایبند باشند.

وی، سه مطالبه از مسئولان کشور مطرح کرد و خواستار تصویب قوانین حمایتی برای اقشار آسیب‌پذیر از سوی مجلس، برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی و توجه ویژه دولت به معیشت مردم شد.

آیت‌الله رمضانی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از جبهه مقاومت، این حضور را سرمایه‌ای اجتماعی دانست و بر ضرورت قدردانی مسئولان از همراهی مردم تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان درباره اراده ملت ایران، بر ایستادگی مردم ایران و گیلان در برابر تجاوز و سیاست‌های سلطه‌طلبانه تأکید کرد و از تجدید بیعت خود با آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای خبر داد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع)، بهره‌گیری از ظرفیت حوزویان، دانشگاهیان و نخبگان را برای تقویت جبهه حق و پاسداری از آرمان‌های شهدا ضروری دانست.

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