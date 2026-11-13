دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در اجتماع شبانه رشت:
تبعیت عملی از رهبری، رمز اقتدار ملی است / حمایت از محرومان، مبارزه با فساد و بهبود معیشت
گروه استانها - دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) در اجتماع مردم رشت، سه مطالبه اصلی از مسئولان مطرح کرد و خواستار حمایت مجلس از اقشار آسیبپذیر، برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی و اولویتبخشی دولت به معیشت مردم شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان، «آیتالله رضا رمضانی» دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، شامگاه جمعه در اجتماع شبانه مردم رشت، همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، با اشاره به جایگاه امامت در هدایت جامعه، شناخت، محبت و تبعیت از امام را از مهمترین آموزههای مکتب امامت برشمرد و با تاکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: تبعیت از رهبری نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند و مسئولان، بهویژه رؤسای قوای سهگانه، باید در عمل به رهنمودهای رهبری پایبند باشند.
وی، سه مطالبه از مسئولان کشور مطرح کرد و خواستار تصویب قوانین حمایتی برای اقشار آسیبپذیر از سوی مجلس، برخورد قاطع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی و توجه ویژه دولت به معیشت مردم شد.
آیتالله رمضانی با اشاره به حضور مردم در اجتماعات شبانه و حمایت از جبهه مقاومت، این حضور را سرمایهای اجتماعی دانست و بر ضرورت قدردانی مسئولان از همراهی مردم تأکید کرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به محاسبات اشتباه دشمنان درباره اراده ملت ایران، بر ایستادگی مردم ایران و گیلان در برابر تجاوز و سیاستهای سلطهطلبانه تأکید کرد و از تجدید بیعت خود با آیتالله سید مجتبی خامنهای خبر داد.
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، بهرهگیری از ظرفیت حوزویان، دانشگاهیان و نخبگان را برای تقویت جبهه حق و پاسداری از آرمانهای شهدا ضروری دانست.
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