گروه استان‌ها - معاون اجرایی دولت سیزدهم با انتقاد از اعتماد به وعده‌های آمریکا در مذاکرات، تجربه برجام را مورد اشاره قرار داد و گفت: مسئولان باید با واقع‌بینی و درس گرفتن از تجربه‌های گذشته، منافع ملی و مطالبات مردم را در تصمیم‌گیری‌های دیپلماتیک لحاظ کنند.

دشمن در محاسبات نظامی، اقتصادی و اجتماعی شکست خورد / به وعده‌های آمریکا اعتماد نکنید

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «محسن منصوری» معاون اجرایی دولت سیزدهم، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم رشت با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه، این مشارکت را نشانه اقتدار اجتماعی و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: دشمن در محاسبات خود برای تسلیم کردن ایران از مسیر نظامی، فشار اقتصادی و جنگ روانی دچار خطای جدی شد.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، امنیت و سلامت، به‌ویژه شهدای حوادث اخیر و رهبر شهید، حضور بیش از ۲۶۰ شب مردم در اجتماعات را جلوه‌ای از ایمان، اراده و وفاداری آنان به ارزش‌های انقلاب توصیف کرد.

معاون اجرایی دولت سیزدهم، تصریح کرد: دشمن تصور می‌کرد با آغاز درگیری‌ها، مردم صحنه را ترک می‌کنند و در خانه‌های خود می‌مانند، اما حضور مستمر اقشار مختلف جامعه نشان داد که محاسبات طرف مقابل درباره ظرفیت اجتماعی و اراده ملت ایران صحیح نبوده است.

دفاع از کشور را نباید با جنگ‌طلبی اشتباه گرفت

معاون اجرایی دولت سیزدهم با اشاره به ضرورت تفکیک مفهوم دفاع از جنگ‌طلبی، بیان کرد: ملت ایران هیچ‌گاه خواهان جنگ نبوده، اما دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور را وظیفه خود می‌داند.

منصوری با تشریح دو رویکرد در مواجهه با مسائل کشور، عزت، خودباوری، مقاومت و اتکا به توان داخلی را از الزامات حفظ منافع ملی دانست و در مقابل، نسبت به رویکردی که ظرفیت‌های داخلی را نادیده می‌گیرد و بر سازش تأکید دارد، انتقاد کرد.

وی با اشاره به تحولات منطقه و جبهه مقاومت، بر ضرورت اتخاذ مواضع روشن در قبال مسائل راهبردی منطقه تأکید کرد.

انتقاد منصوری از اعتماد به وعده‌های آمریکا؛ تجربه برجام نباید فراموش شود

وی با اشاره به تجربه مذاکرات گذشته و توافق برجام اظهار کرد: تجربه نشان داده است که نباید بدون توجه به سوابق و عملکرد طرف مقابل، به وعده‌های آمریکا اعتماد کرد، مسئولان باید از تجربه‌های گذشته درس بگیرند و با واقع‌بینی درباره نتایج مذاکرات تصمیم‌گیری کنند.

معاون اجرایی دولت سیزدهم، تاکید کرد: در هرگونه مذاکره، نباید مطالبات مردم و مسائل راهبردی کشور، از جمله موضوعات مرتبط با محاصره، تنگه هرمز و خونخواهی رهبر شهید، نادیده گرفته شود.

دشمن در محاسبات نظامی و اقتصادی ایران دچار خطا شد

منصوری با تشریح ابعاد مختلف محاسبات دشمن، گفت: طرف مقابل تصور می‌کرد با یک اقدام نظامی کوتاه‌مدت می‌تواند ایران را تسلیم کند؛ در حوزه اجتماعی نیز انتظار داشت مردم میدان را ترک کنند و در عرصه اقتصادی با تشدید فشارها، کشور را به سمت فروپاشی سوق دهد.

وی، افزود: ایستادگی مردم در برابر مشکلات و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی نشان داد که این محاسبات با واقعیت‌های جامعه ایران فاصله داشته است. در عرصه سیاست خارجی نیز تلاش برای منزوی کردن ایران با نتایج مورد انتظار دشمن همراه نشده است.

نسخه منصوری برای تقویت اقتصاد؛ توسعه کریدورها و پایان خام‌فروشی

معاون اجرایی دولت سیزدهم، مقابله با فشارهای اقتصادی را نیازمند برنامه‌ریزی فراتر از راهکارهای نظامی برشمرد و بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور تاکید کرد.

وی توسعه کریدورهای ارتباطی، ارتقای شبکه حمل‌ونقل، رفع موانع گمرکی، تکمیل زنجیره ارزش در صنایع نفت و پتروشیمی و جلوگیری از خام‌فروشی را از مهم‌ترین راهکارهای افزایش توان اقتصادی ایران برشمرد.

منصوری با تاکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مستمر و حل مشکلات معیشتی مردم، بیان کرد: ایستادگی در برابر فشارهای خارجی باید با برنامه‌ریزی عملی برای تقویت تولید، استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه همراه باشد.

وی با تاکید بر اعتماد به توانمندی ملت ایران و نقش رهبری در عبور از شرایط دشوار، ابراز امیدواری کرد: با همبستگی ملی، حضور مردم و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور، مسیر پیشرفت و پیروزی هموار شود.

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