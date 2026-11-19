مدیرکل هواشناسی گیلان، گفت: آسمان گیلان امروز صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و افزایش دما همراه با وزش شدید باد گرم در مناطق مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

گیلان پنجشنبه گرم و بادخیز می‌شود / وزش باد شدید در ارتفاعات و جلگه

«محمد دادرس» مدیرکل هواشناسی استان گیلان در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در گیلان ، با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: آسمان گیلان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی مناطق جلگه‌ای و ساحلی، مه یا مه‌آلودگی رخ خواهد داد.

وی، تصریح کرد: طی امروز شاهد افزایش دما و وزش باد گرم شدید تا بسیار شدید، به‌ویژه در ارتفاعات، دامنه‌ها و مناطق مستعد جلگه‌ای خواهیم بود؛ وزش باد در برخی نقاط می‌تواند به‌صورت لحظه‌ای شدت بیشتری پیدا کند.

مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به وضعیت آسمان در ساعات مختلف روز، افزود: بامداد و صبح آسمان صاف تا قسمتی ابری، ظهر و بعدازظهر کمی تا نیمه‌ابری و عصر و شب نیز کمی تا قسمتی ابری خواهد بود.

دادرس، خاطر نشان کرد: در برخی نقاط استان، به‌ویژه در ساعات پایانی روز، احتمال رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران با احتمال بسیار ضعیف ۱۰ درصد وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان، بیشینه دمای پیش‌بینی‌شده را ۲۵ و کمینه دما را ۱۸ درجه سانتی‌گراد اعلام کرد.

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