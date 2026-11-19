مدیرکل هواشناسی گیلان خبر داد:
گیلان پنجشنبه گرم و بادخیز میشود / وزش باد شدید در ارتفاعات و جلگه
مدیرکل هواشناسی گیلان، گفت: آسمان گیلان امروز صاف تا نیمهابری خواهد بود و افزایش دما همراه با وزش شدید باد گرم در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
«محمد دادرس» مدیرکل هواشناسی استان گیلان در گفتوگو با خبرنگار تابناک در گیلان، با اشاره به وضعیت جوی استان، اظهار کرد: آسمان گیلان امروز پنجشنبه ۲۸ آبان صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود و در برخی مناطق جلگهای و ساحلی، مه یا مهآلودگی رخ خواهد داد.
وی، تصریح کرد: طی امروز شاهد افزایش دما و وزش باد گرم شدید تا بسیار شدید، بهویژه در ارتفاعات، دامنهها و مناطق مستعد جلگهای خواهیم بود؛ وزش باد در برخی نقاط میتواند بهصورت لحظهای شدت بیشتری پیدا کند.
مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به وضعیت آسمان در ساعات مختلف روز، افزود: بامداد و صبح آسمان صاف تا قسمتی ابری، ظهر و بعدازظهر کمی تا نیمهابری و عصر و شب نیز کمی تا قسمتی ابری خواهد بود.
دادرس، خاطر نشان کرد: در برخی نقاط استان، بهویژه در ساعات پایانی روز، احتمال رشد ابر و وقوع رگبار پراکنده باران با احتمال بسیار ضعیف ۱۰ درصد وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی گیلان، بیشینه دمای پیشبینیشده را ۲۵ و کمینه دما را ۱۸ درجه سانتیگراد اعلام کرد.
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