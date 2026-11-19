گروه استان‌ها - قوی سپید انزلی پس از چند هفته نتیجه‌گیری نامطلوب، در خانه به دنبال کسب سه امتیاز برابر گل‌گهر سیرجان است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان ، تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، از ساعت ۱۶: ۳۰ روز پنجشنبه در ورزشگاه سیروس قایقران میزبان گل‌گهر سیرجان خواهد بود.

ملوان با ۱۰ امتیاز از ۱۲ مسابقه در رتبه پانزدهم جدول قرار دارد و برای فاصله گرفتن از انتهای جدول، به امتیاز این دیدار خانگی نیازمند است. در مقابل، گل‌گهر با ۱۴ امتیاز از ۱۱ بازی در جایگاه نهم ایستاده و به دنبال حفظ موقعیت خود در نیمه بالایی جدول است.

شاگردان مازیار زارع در پنج بازی اخیر تنها یک پیروزی کسب کرده‌اند و با چند نتیجه نامطلوب، شرایط دشواری را تجربه می‌کنند. گل‌گهر نیز در هفته‌های گذشته فراز و نشیب‌هایی داشته و با تغییر در کادر فنی، به دنبال بازگشت به روند نتیجه‌گیری است.

غیبت امیرجعفری صیقلانی به دلیل محرومیت نیز از جمله محدودیت‌های گل‌گهر در این مسابقه خواهد بود.

این دیدار برای ملوان فرصتی جهت جبران نتایج اخیر و بهبود جایگاه در جدول است؛ در سوی دیگر، گل‌گهر نیز برای کسب امتیاز و حفظ موقعیت خود در جدول، در انزلی به میدان می‌رود.

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