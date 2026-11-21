گروه استان‌ها - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر برخورد قانونی با متخلفان حوزه ساخت‌وساز، گفت: کارگاه‌هایی که نواقص ایمنی خود را برطرف نکنند، با معرفی به مراجع قضایی پلمب خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان:

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «علی لقمانی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در گفت‌وگو با رسانه‌ها، با اشاره به جان‌باختن دو کارگر ساختمانی در حادثه بلوار چمران رشت، اظهار کرد: سازنده ساختمان محل وقوع حادثه به دلیل رعایت نکردن الزامات ایمنی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی با تاکید بر اینکه رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی در کارگاه‌های ساختمانی یک الزام قانونی است، افزود: بازرسان کار به‌صورت مستمر وضعیت ایمنی کارگاه‌ها را بررسی می‌کنند و در صورت بی‌توجهی کارفرمایان به اخطارهای صادرشده، برخورد قانونی مطابق ماده ۱۰۵ قانون کار در دستور کار قرار می‌گیرد.

لقمانی با اشاره به آمار حوادث و نظارت‌های انجام‌شده در گیلان، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ حادثه ناشی از کار به اداره‌کل گزارش شده و طی هفت ماه امسال نیز پنج هزار و ۵۶۹ مورد بازرسی از کارگاه‌های استان انجام گرفته که ۸۷۴ مورد آن مربوط به کارگاه‌های ساختمانی بوده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کارگاه‌های ساختمانی از کانون‌های مهم حوادث ناشی از کار محسوب می‌شوند، تاکید کرد: برخورد با تخلفات ایمنی، معرفی متخلفان به مراجع قضایی و پلمب کارگاه‌هایی که الزامات قانونی را رعایت نکنند، با جدیت دنبال می‌شود.

وی از سازندگان، کارفرمایان و فعالان صنعت ساختمان خواست رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت فنی را در اولویت قرار دهند تا از تکرار حوادث مرگبار و خسارات جبران‌ناپذیر انسانی جلوگیری شود.

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