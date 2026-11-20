گروه استان‌ها - این تصویر مربوط به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی درباره نوع سوخت مصرفی و میزان آلایندگی این نیروگاه را مطرح می‌کند.

اراک هوا ندارد؛ دود نیروگاه تمامی ندارد!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان مرکزی ، چند روز پس از انتشار گزارش « اراک هوا ندارد » درباره وضعیت نگران‌کننده آلودگی هوای اراک، تصاویر تازه‌ای از دود خروجی نیروگاه حرارتی شازند به تحریریه ارسال شده است.

به گفته ارسال‌کنندگان، این تصویر مربوط به مازوت‌سوزی در نیروگاه شازند است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت شفاف‌سازی درباره نوع سوخت مصرفی و میزان آلایندگی این نیروگاه را مطرح می‌کند؛ هرچند هنوز مشخص نیست که این دو حاصل مازوت‌سوزی است یا بخار آب! یا موضوعات دیگر!

اکنون این پرسش مطرح است: سهم نیروگاه شازند در آلودگی هوای اراک چقدر است و مسئولان محیط زیست چه پاسخی برای این وضعیت دارند؟

اراک هوا ندارد؛ مردم همچنان منتظر اقدام عملی و پاسخ مسئولان هستند.