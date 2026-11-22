گروه استان‌ها - گزارش کسری ۳۵۰ تنی آرد در جنوب کرمان و ابهام‌های ناشی از پایش ۶۷ درصدی خانوارها، پرسش‌هایی درباره نحوه تخصیص و توزیع آرد روستایی را ایجاد و نگرانی‌هایی را میان شهروندان بوجود آورد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمان ، شایعه افزایش قیمت نان تا ۳۵ هزار تومان و سهمیه‌بندی آن در روزهای اخیر از سوی مسئولان رد شده، اما ماجرای آرد یارانه‌ای در کرمان همچنان محل بحث است؛ از یک سو، مسئولان از شناسایی خریدهای چندصدکیلویی و فروش آرد یارانه‌ای خارج از شبکه توزیع خبر می‌دهند و از سوی دیگر، اجرای سامانه هوشمند توزیع آرد در جنوب استان با کسری ۳۵۰ تنی و حذف سهمیه برخی خانوارهای روستایی و عشایری همراه شده است.

تکذیب گرانی نان و برخورد با خریدهای غیرمتعارف آرد

انتشار شایعه افزایش قیمت نان تا ۳۵ هزار تومان و احتمال سهمیه‌بندی آن در روزهای گذشته، نگرانی‌هایی را میان شهروندان ایجاد کرد؛ موضوعی که «داریوش ماهری» مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمان، آن را رد کرده است.

وی در این خصوص گفته است افزایش قیمت نان در دستور کار نیست و دولت نیز برنامه‌ای برای سهمیه‌بندی عمومی نان ندارد. به گفته او، طرح کنترل مصرف آرد که در ۱۲ استان کشور از جمله کرمان اجرا می‌شود، با هدف شناسایی خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از تخلف در شبکه توزیع دنبال می‌شود.

مدیرکل غله استان کرمان با اشاره به برخی تخلفات شناسایی‌شده گفته است تعدادی از افراد و نانوایی‌ها کارت‌های خود را در اختیار دیگران قرار داده‌اند تا امکان خرید آرد بیشتر فراهم شود. همچنین به گفته او، مواردی از فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد به جای استفاده از آن برای پخت نان شناسایی شده است.

در سطح ملی نیز «مرتضی زمانیان» معاون وزیر اقتصاد، درباره محدودیت‌های اعمال‌شده برای مصرف‌های غیرمتعارف توضیح داده است که مصرف ماهانه آرد هر فرد به‌طور متوسط حدود هفت تا هشت کیلوگرم است، اما در برخی موارد میزان مصرف ثبت‌شده به چند صد کیلوگرم و حتی بیش از هزار کیلوگرم در ماه می‌رسد.

به گفته وی، محدودیت‌های اعمال‌شده مربوط به چنین الگوهایی است و کمتر از یک درصد افراد را شامل می‌شود. او استفاده از سهمیه یارانه‌ای برای مصارف تجاری و فروش آرد در بازار آزاد را از مصادیق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق دانسته است.

کسری ۳۵۰ تنی آرد در جنوب کرمان

در کنار این موضوع، اجرای طرح هوشمندسازی توزیع آرد روستایی و عشایری در جنوب استان کرمان با مشکلاتی همراه شده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده در مهرماه امسال، کسری حدود ۳۵۰ تن آرد روستایی در این منطقه، هم‌زمان با اجرای سامانه جدید و حذف سهمیه برخی خانوارها مطرح شده است.

«محمد بلندنظر» مدیرکل تعاون روستایی جنوب استان کرمان، درباره سازوکار اجرای این طرح توضیح داده است که اطلاعات خانوارهای ثبت‌شده در سامانه «سیما» با داده‌های سامانه هدفمندی یارانه‌ها و تراکنش‌های خرید نان در سامانه «نانینو» تطبیق داده می‌شود. در جریان این پایش، سهمیه برخی خانوارها به دلیل ثبت خرید نان بیش از سقف تعیین‌شده از نانوایی‌ها کاهش یافته یا حذف شده است.

به گفته وی، این فرآیند به‌صورت متمرکز و سیستمی انجام شده و شبکه تعاون روستایی جنوب استان در تصمیم‌گیری برای حذف سهمیه خانوارها دخالتی نداشته است. او همچنین از امکان برقراری مجدد سهمیه خانوارهای مشمول پس از بررسی و احراز شرایط خبر داده است.

مسئله اینجاست که در بخش‌هایی از جنوب کرمان، به‌ویژه مناطق دورافتاده و مسیرهای کوچ عشایری، دسترسی به نانوایی محدود است و آرد خام همچنان بخش مهمی از نیاز غذایی خانوارها را تأمین می‌کند. در چنین شرایطی، خرید نان از یک نانوایی در شهر یا منطقه‌ای دیگر لزوماً به معنای بی‌نیازی خانوار از سهمیه آرد نیست.

خرید هم‌زمان از نانوایی؛ معیار کافی برای حذف سهمیه نیست

ماهری، درباره نتایج اولیه پایش اطلاعات متقاضیان آرد روستایی و عشایری گفته است حدود ۶۷ درصد افراد ثبت‌نام‌شده، هم‌زمان از نانوایی‌ها نیز خرید داشته‌اند؛ با این حال، او تأکید کرده که این آمار به معنای تخلف همه این افراد نیست و ممکن است خرید نان به دلایلی مانند سفر، کوچ یا حضور موقت در مناطق دیگر انجام شده باشد.

بر اساس توضیحات مدیرکل غله استان، سرانه تخصیص آرد برای هر فرد روستایی هشت کیلوگرم و برای هر فرد عشایری ۱۲ کیلوگرم در ماه است. با توجه به شرایط زندگی و جابه‌جایی این خانوارها، بررسی تراکنش‌های خرید نان باید به‌گونه‌ای انجام شود که خرید مقطعی و متناسب با نیاز روزمره، با دریافت غیرقانونی سهمیه یا مصرف تجاری آرد اشتباه گرفته نشود.

از سوی دیگر، وی تأکید کرده سهمیه کلی آرد استان کاهش نیافته است؛ موضوعی که در کنار اعلام کسری ۳۵۰ تنی آرد روستایی در جنوب استان، نیازمند توضیح دقیق‌تر مسئولان درباره تفاوت میان سهمیه مصوب استان و میزان آردی است که عملاً به دست خانوارهای روستایی و عشایری می‌رسد.

سهمیه حذف‌شده چه زمانی به خانوارها بازمی‌گردد؟

مقابله با خریدهای غیرمتعارف و جلوگیری از فروش آرد یارانه‌ای در بازار آزاد، ضرورتی برای صیانت از منابع عمومی است؛ اما اجرای این سیاست نباید به محرومیت خانوارهایی شهری و روستائی منجر شود که به دلیل شرایط جغرافیایی، کوچ فصلی یا محدودیت دسترسی به نانوایی، ناچار به خرید نان از مناطق دیگر هستند.

اکنون چند پرسش درباره اجرای طرح در جنوب کرمان مطرح است: کسری ۳۵۰ تنی آرد روستایی دقیقاً مربوط به چه میزان از سهمیه و کدام مناطق است؟ چه تعداد خانوار با کاهش یا حذف سهمیه روبه‌رو شده‌اند؟ چه میزان از این سهمیه‌ها تاکنون بازگشته و روند اعتراض و اصلاح اطلاعات برای خانوارهایی که به اشتباه از فهرست دریافت‌کنندگان کنار گذاشته شده‌اند، چگونه انجام می‌شود؟

پاسخ روشن به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که سامانه هوشمند توزیع آرد تا چه اندازه در شناسایی تخلفات موفق بوده و آیا در کنار مقابله با سودجویان، شرایط واقعی زندگی روستاییان و عشایر را نیز در نظر گرفته است یا خیر.

گزارش: محبوبه ناروئی