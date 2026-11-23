



به گزارش تابناک، پیکر بی‌جان ۲ دوست که از شامگاه چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ناپدید شده بودند، روز شنبه در یک حمام متروکه در روستای دیرستان قشم کشف شد؛ حادثه‌ای مرموز که با انتشار گزارش‌هایی درباره وضعیت کشف اجساد، ابهامات درباره علت مرگ این دو نفر را افزایش داده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع محلی، یکی از این ۲ نفر از اهالی روستای دیرستان و دیگری ساکن شهر سوزا بوده است. خبر ناپدید شدن این ۲ دوست طی روزهای گذشته در فضای مجازی منتشر شده و نگرانی خانواده‌ها و اهالی منطقه را به دنبال داشته است.

در همین حال، برخی گزارش‌های تأییدنشده حاکی از آن است که پیکر این ۲ نفر در وضعیت حلق‌آویز کشف شده است؛ با این حال، تاکنون جزئیات رسمی درباره نحوه کشف اجساد و شرایط وقوع حادثه منتشر نشده است.

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با توجه به ابهامات موجود، هنوز مشخص نیست مرگ این ۲ دوست ناشی از مرگ خودخواسته بوده یا احتمال وقوع جنایت در این پرونده مطرح است. تعیین علت دقیق مرگ و روشن شدن ابعاد این حادثه، به بررسی‌های تخصصی و اعلام نظر مراجع انتظامی و قضایی بستگی دارد.

تحقیقات همچنان ادامه دارد.

منبع: رکنا



