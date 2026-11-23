گروه استان ها - معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در تقویت مشارکت شهروندان، گفت: سامان‌دهی و ثبت قانونی سمن‌ها می‌تواند زمینه فعالیت شفاف‌تر، مسئولانه‌تر و اثربخش‌تر این تشکل‌ها را در استان فراهم کند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «احسان جهانیان» معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر، صبح دوشنبه در سومین نشست شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر اظهار کرد: سمن‌ها ظرفیت مهمی برای تبدیل مشارکت‌های مردمی به فعالیت‌های هدفمند اجتماعی هستند و می‌توانند بخشی از سیاست‌های حاکمیتی را با رویکردی مردمی در جامعه دنبال کنند.

وی سازمان‌های مردم‌نهاد را یکی از حلقه‌های ارتباطی میان مردم و مسئولان دانست و افزود: این تشکل‌ها امکان آن را فراهم می‌کنند که مطالبات شهروندان در حوزه‌های تخصصی، با همراهی مسئولان، کارشناسان و افراد داوطلب پیگیری شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با تأکید بر ضرورت ثبت قانونی سمن‌ها تصریح کرد: فعالیت رسمی و قانونی این تشکل‌ها، علاوه بر به رسمیت شناختن جایگاه آنها، زمینه مسئولیت‌پذیری بیشتر و سامان‌دهی بهتر فعالیت‌هایشان را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: فرآیند بررسی درخواست‌ها، صدور مجوز، سامان‌دهی و نظارت بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مؤسسات خیریه از سوی وزارت کشور و از طریق استانداری‌ها و فرمانداری‌ها دنبال می‌شود و دستگاه‌های مربوطه باید در چارچوب وظایف قانونی، روند فعالیت این مجموعه‌ها را تسهیل کنند.

جهانیان با اشاره به اهمیت حضور داوطلبان و فعالان اجتماعی در حل مسائل جامعه یادآور شد: هرچه ظرفیت تشکل‌های مردمی منسجم‌تر و هدفمندتر به کار گرفته شود، زمینه برای مشارکت بیشتر شهروندان و پیگیری تخصصی‌تر مسائل اجتماعی نیز فراهم خواهد شد.

در پایان این نشست، درخواست تأسیس دو سازمان مردم‌نهاد جدید در حوزه اجتماعی پس از بررسی اسناد و مدارک و جمع‌بندی دیدگاه اعضای شورای استانی توسعه و حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد استان بوشهر، مورد موافقت قرار گرفت.

این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که توسعه فعالیت‌های قانونی و سامان‌یافته تشکل‌های مردمی، یکی از محورهای مورد تأکید در مسیر تقویت مشارکت اجتماعی در استان بوشهر است.