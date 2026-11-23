گروه استان‌ها - نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سفر وزیر ورزش و جوانان به استان بوشهر، تعیین تکلیف پروژه‌های ورزشی و رفع موانع موجود بر سر راه بهره‌برداری از اماکن ورزشی را از مطالبات مهم استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «جعفر پورکبگانی» نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه سفر وزیر ورزش و جوانان به بوشهر اظهار کرد: این سفر فرصتی برای بررسی مستقیم وضعیت زیرساخت‌های ورزشی استان و شنیدن مطالبات ورزشکاران و جوانان خواهد بود.

وی افزود: در جریان این سفر، پروژه‌های ورزشی در حال اجرا و طرح‌های نیمه‌تمام مورد بررسی قرار می‌گیرند و مسائل و دغدغه‌های جوانان نیز در حوزه‌های ورزشی و اجتماعی مطرح خواهد شد.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت جوانان ادامه داد: توسعه استعدادهای جوان و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت آنان نیازمند تقویت زیرساخت‌ها و رفع موانعی است که روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است.

وی یکی از محورهای مهم این سفر را بررسی وضعیت اماکن ورزشی دارای مشکلات حقوقی و اداری دانست و تصریح کرد: بخشی از اماکن ورزشی استان به دلیل وجود گره‌های قانونی و اداری، آن‌گونه که باید مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و باید برای تعیین تکلیف آنها تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

پورکبگانی، ادامه داد: بازدید میدانی از این اماکن می‌تواند به شناسایی دقیق موانع و ارائه راهکار برای رفع آنها کمک کند تا ظرفیت‌های موجود، بیش از گذشته در اختیار ورزشکاران و جوانان قرار گیرد.

وی ابراز امیدواری کرد حضور وزیر ورزش و جوانان در استان، به صدور تصمیمات مشخص برای تسریع در پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع مشکلات اماکن ورزشی و حمایت بیشتر از جوانان منجر شود.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس همچنین گفت: شنیدن مطالبات ورزشکاران و جوانان از نزدیک و بررسی میدانی مشکلات، می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی استان را هموارتر کند.