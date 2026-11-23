گروه استان‌ها - در حالی که شرایط جوی و دریایی استان بوشهر طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نسبتاً آرام پیش‌بینی شده است، از پنجشنبه با تقویت بادهای شمال‌غربی، خلیج فارس به تدریج متلاطم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «حسین شکوهی» کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر، با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های هواشناسی اظهار داشت: امروز دوشنبه با افزایش پوشش ابر در برخی مناطق، احتمال بارش پراکنده باران، رعدوبرق و افزایش موقتی سرعت باد در بخش‌هایی از جنوب استان وجود دارد.

وی افزود: این شرایط جوی بیشتر در سواحل و مناطق دریایی جنوب استان خود را نشان خواهد داد و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در این مناطق دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر، با اشاره به وضعیت روزهای آینده اضافه کرد: سه‌شنبه و چهارشنبه استان بوشهر از نظر جوی و دریایی شرایط نسبتاً آرامی خواهد داشت، اما از پنجشنبه تغییر وضعیت آغاز می‌شود و با افزایش سرعت وزش باد شمال‌غربی در سواحل جنوبی استان، شرایط دریا ناآرام خواهد شد.

وی ادامه داد: وزش باد شمال‌غربی در روز جمعه نیز در اغلب نقاط خلیج فارس ادامه خواهد داشت و در نتیجه، دریا طی این دو روز نسبتاً متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

شکوهی درباره وضعیت آسمان استان در ساعات آینده نیز خاطرنشان کرد: آسمان بوشهر صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و گاهی وزش باد خواهد بود و امروز افزایش ابر در برخی نقاط، به‌ویژه مناطق جنوبی و عمدتاً روی دریا، احتمال بارش پراکنده باران و گاهی رعدوبرق را به همراه دارد.

وی همچنین از احتمال مه صبحگاهی در برخی نقاط استان طی روز آینده خبر داد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر، سرعت وزش باد را متغیر و عمدتاً جنوب‌غربی تا جنوب‌شرقی و گاهی شمال‌شرقی اعلام کرد و گفت: سرعت باد بین ۸ تا ۲۸ کیلومتر بر ساعت و در برخی ساعات تا ۳۸ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی می‌شود. در مناطق جنوبی استان نیز امروز تا اوایل شب، سرعت باد در برخی ساعات به ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

وی درباره ارتفاع موج دریا نیز اظهار کرد: ارتفاع موج بین ۳۰ تا ۹۰ سانتی‌متر و گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی می‌شود. همچنین امروز تا اوایل شب، ارتفاع موج در سواحل و فراساحل جنوبی استان در برخی ساعات به ۶۰ تا ۱۲۰ و گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

با توجه به این پیش‌بینی، خلیج فارس پس از دو روز آرامش نسبی، از پنجشنبه تحت تأثیر افزایش بادهای شمال‌غربی قرار می‌گیرد و شرایط دریایی در سواحل و مناطق فراساحلی استان بوشهر ناآرام‌تر خواهد شد.