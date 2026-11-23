به گزارش تابناک؛ اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در اطلاعیه ای آورده است:«اعضای چهار هسته مسلح گروهک تجزیه طلب که در راستای طرح صهیونیستی و آمریکائی، در حال سازماندهی برای اقدامات تروریستی و ناامنی در داخل کشور بودند، در تور اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار گرفته و همه ۲۷ تروریست عضو این هسته‌ها شناسایی و بازداشت شدند.»

این اطلاعیه می‌افزاید:«از این هسته‌های تروریستی ۵۲ قبضه سلاح کلاشینکف، ۹۴ تیغه خشاب به همراه یک دستگاه استارلینک کشف و ضبط شد.هسته‌های منهدم شده، دارای بخش‌های پنج‌گانه‌ی جاسوسی، عملیاتی، تبلیغاتی، پشتیبانی و مالی بوده‌که ضمن انتقال سلاح از مناطق مرزی، در انتقال استارلینک به شهرهای داخل کشور برای کمک به دشمن متجاوز آمریکایی صهیونیستی نیز شرکت داشته‌اند.

همچنین ۶ عضو سه تیم قاچاق سلاح و مهمات از کشورهای همسایه برای عملیات‌های تروریستی و جنگ شهری، هنگام ورود به کشور شناسایی و دستگیر شدند. یکی از این افراد، تبعه کشور خارجی می‌باشد. از این تیم‌های قاچاق سلاح، تعداد ۲۰۱ قبضه سلاح کلت کمری و سلاح شورشی به همراه یکصد خشاب اضافه کلت کشف و ضبط شد.»