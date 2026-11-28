گروه استان‌ها ـ رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه گفت: این نرخ‌نامه‌ها پس از طی مراحل قانونی و کارشناسی برای بهبود معیشت رانندگان و خدمات‌رسانی بهتر به شهروندان اجرایی شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان غربی ، «فخرالدین معصوم‌زاده» رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در تشریح جزئیات این ابلاغیه اظهار کرد: نرخ‌های جدید خدمات حمل‌ونقل عمومی ارومیه برای ادامه سال ۱۴۰۵، پس از بررسی‌های کارشناسی دقیق، اخذ تأییدیه از سوی شورای اسلامی شهر و گذراندن مراحل قانونی در هیئت تطبیق مصوبات فرمانداری، نهایی و ابلاغ شده است.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در ایجاد تعادل میان هزینه‌های بهره‌برداری و شرایط معیشتی رانندگان در کنار صیانت از حقوق شهروندان افزود: نرخ‌نامه‌های جدید بزودی در تمامی ایستگاه‌های تاکسی سطح شهر نصب خواهد شد و شهروندان گرامی نیز می‌توانند فایل کامل تعرفه‌ها را از طریق پایگاه‌های اطلاع‌رسانی رسمی شهرداری ارومیه و سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر دریافت کنند.

رئیس سازمان مدیریت حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری ارومیه در خصوص نحوه محاسبه کرایه اتوبوس‌های درون‌شهری خاطرنشان کرد: اگرچه نرخ‌های جدید در ناوگان اتوبوسرانی اعمال شده، اما با توجه به لزوم به‌روزرسانی سامانه‌های هوشمند، پرداخت از طریق کارت‌بلیت الکترونیکی تا زمان تکمیل این فرآیند همچنان بر اساس تعرفه‌های قبلی محاسبه می‌گردد؛ با این حال، در دریافت کرایه به صورت نقدی، نرخ‌های جدید از تاریخ ۷ آذرماه ملاک عمل خواهد بود و پس از به‌روزرسانی تجهیزات، تعرفه‌های جدید در سیستم پرداخت الکترونیکی نیز اعمال می‌شود.

معصوم‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت دقیق نرخ‌های ابلاغی از سوی رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اضافه‌دریافت یا داشتن انتقاد و پیشنهاد، می‌توانند موارد را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری ارومیه ثبت کرده و پیگیری نمایند؛ ضمن اینکه نوسازی ناوگان، بهبود کیفیت خدمات و توسعه سامانه‌های پرداخت هوشمند از مهم‌ترین محورهای کاری این سازمان در سال جاری است.