گروه استان‌ها - استاندار گیلان با اشاره به چالش‌های اجتماعی استان، کاهش جمعیت را از موضوعات نیازمند توجه جدی دانست و گفت: بر اساس آمارهای سال گذشته، تعداد فوت‌شدگان در گیلان از تعداد متولدان بیشتر بوده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان صبح شنبه در هشتمین اجلاس استانی نماز، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه، هفتم آذرماه، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز گرامی داشت و به تشریح جایگاه تاریخی و اعتقادی گیلان و ضرورت تقویت فرهنگ دینی در جامعه پرداخت.

وی با اشاره به عملکرد نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس، اظهار کرد: این نیرو در ماه‌های ابتدایی جنگ تحمیلی توانست برتری عملیاتی خود را در عرصه دریا تثبیت کند و توان دریایی ارتش بعث عراق را تا پایان جنگ از بین ببرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه بخش قابل توجهی از نیروهای نیروی دریایی ارتش در گیلان آموزش دیده‌اند، افزود: بیش از ۵۰ درصد شهدای مرتبط با این حوزه نیز به نوعی با نیروی دریایی ارتباط داشته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده سهم و جایگاه گیلان در تاریخ پرافتخار دفاع از کشور است.

گیلان؛ سرزمین ریشه‌دار در تاریخ تشیع و فرهنگ اهل‌بیت(ع)

حق‌شناس در ادامه با اشاره به پیشینه تاریخی و مذهبی گیلان، این استان را برخوردار از ظرفیت‌های عمیق فرهنگی و اعتقادی دانست و گفت: مردم این منطقه در فراز و نشیب‌های تاریخی، هویت دینی و فرهنگی خود را حفظ کرده‌اند.

وی با اشاره به نقش گیلان در گسترش تشیع و میزبانی از سادات و خاندان اهل‌بیت(ع) ، وجود امامزادگان متعدد و شخصیت‌هایی همچون شیخ زاهد گیلانی را از نشانه‌های ریشه‌دار بودن باورهای مذهبی در این استان عنوان کرد.

استاندار گیلان بر ضرورت معرفی بیشتر مفاخر تاریخی، مذهبی و فرهنگی استان تأکید کرد و این ظرفیت‌ها را بخشی از هویت ارزشمند گیلان دانست.

نماز در ادارات باید به اصلاح رفتار و عملکرد مدیران منجر شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مسئولیت مدیران دستگاه‌های اجرایی در توسعه فرهنگ اقامه نماز، دو وظیفه اصلی برای مدیران برشمرد و اظهار کرد: نخست باید امکانات و زیرساخت‌های مناسب برای اقامه نماز فراهم شود و دوم، آثار معنوی و تربیتی این فریضه در رفتار و عملکرد افراد نمایان باشد.

حق‌شناس با تاکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نمازخانه‌های ادارات تصریح کرد: فضاها و امکانات اختصاص‌یافته به نمازخانه‌های دستگاه‌های اجرایی باید در شأن کارکنان باشد و هیچ کم‌وکاستی در مسیر اقامه این فریضه وجود نداشته باشد.

وی با بیان اینکه انجام مناسک دینی به‌تنهایی برای تحقق اهداف نماز کافی نیست، خاطرنشان کرد: ارزش واقعی نماز زمانی آشکار می‌شود که آثار آن در رفتار اجتماعی، روابط خانوادگی، محیط کار و نحوه برخورد با مردم نمایان شود.

استاندار گیلان، تاکید کرد: اگر نماز در زندگی انسان اثرگذار باشد، باید نتیجه آن در اصلاح رفتار، مسئولیت‌پذیری و نوع تعامل فرد با جامعه دیده شود.

پیشی گرفتن فوت‌شدگان از متولدان؛ زنگ خطر جمعیتی برای گیلان

حق‌شناس با اشاره به چالش‌های اجتماعی استان، کاهش جمعیت را از موضوعات نیازمند توجه جدی دانست و بیان کرد: بر اساس آمارهای سال گذشته، تعداد فوت‌شدگان در گیلان از تعداد متولدان بیشتر بوده است.

وی با تأکید بر اینکه مسائل اجتماعی را نمی‌توان صرفاً از منظر اقتصادی بررسی کرد، افزود: در کنار مشکلات معیشتی، باید ریشه‌های فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی تحولات جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به تفاوت الگوی فرزندآوری در نسل‌های گذشته و امروز، بر ضرورت توجه به جایگاه خانواده و تقویت ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی تاکید کرد.

مساجد باید از محل عبادت به کانون خدمت اجتماعی تبدیل شوند

وی در پایان با تأکید بر نقش محوری مساجد در تقویت سرمایه اجتماعی و کاهش آسیب‌های جامعه اظهار کرد: مسجد تنها محل برگزاری نماز نیست، بلکه باید به مرکزی برای پیگیری دغدغه‌ها، رسیدگی به مشکلات و پاسخگویی به نیازهای مردم تبدیل شود.

حق‌شناس خاطرنشان کرد: مساجد با گسترش فعالیت‌های اجتماعی در کنار برنامه‌های عبادی می‌توانند نقش مؤثرتری در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی عمومی و ارتقای سلامت جامعه ایفا کنند.