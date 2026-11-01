روز تلخ سهامداران؛ ثبت ریزش ۱۸۴ هزار واحدی شاخص و تداوم خروج پول

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات امروز (یکشنبه ۱۰ آبان) با ریزش ۱۸۴ هزار و ۱۷۸ واحدی معادل ۲.۳۶ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، بازار سهام در دومین روز هفته نیز به روند نزولی خود ادامه داد تا روزی تلخ برای سهامداران رقم بخورد.

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با ریزش سنگینِ بیش از ۱۸۴ هزار واحدی، عقب‌نشینی کرد و در سطح ۷ میلیون و ۶۵۴ هزار واحد ایستاد. ثبت بازدهی منفی ۲.۳۶ درصدی در حالی رقم خورد که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) و شاخص کل هم‌وزن نیز هر کدام بیش از ۳۰ هزار واحد عقب نشستند.

کاهش ارزش دلاری بورس تهران

با وجود این فشار عرضه، حجم دادوستدها قابل‌توجه بود؛ امروز بیش از ۸۵۴ هزار معامله بورسی به ارزش فراتر از ۴۳ هزار میلیارد تومان ثبت شد تا در نهایت، ارزش کل بورس تهران در پایان دهمین روز از آبان‌ماه به بیش از ۲۶ هزار و ۶۰۰ همت (معادل ۹۸.۱ میلیارد دلار) برسد؛ ارقامی که نشان می‌دهد ارزش دلاری بورس این روزها کانال حساس ۱۰۰ میلیارد دلاری را از دست داده است.

تابلوی قرمزِ سهام و سنگینی کفه فروش

آمار تابلو گویای همه‌چیز بود؛ ۷۶ درصد از نمادها (معادل ۷۳۳ نماد) در محدوده منفی کار را به پایان رساندند و تنها ۲۲۷ نماد توانستند سبزپوش بمانند.

شکاف میان تقاضا و عرضه نیز کاملاً به ضرر خریداران سنگینی کرد؛ در حالی که ارزش سفارش‌های خرید در تابلوی بورس به ۴.۸ همت رسید، کفه فروش با رقم چشمگیر ۸.۵ همت سنگینی می‌کرد. نتیجه این نابرابری، خروج ۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از معاملات خرد بورس بود؛ رقمی نگران‌کننده که ادامه روند روز گذشته (خروج ۵ همت پول) به شمار می‌رود. در مقابل، سنگرِ امن صندوق‌های درآمد ثابت میزبان ورود ۳.۱ همت پول تازه شد.

نقشه خروج و ورود پول حقیقی

بررسی جزئیاتِ جابجایی نقدینگی نشان می‌دهد که خروج پول حقیقی بیشتر روی صنایع پیشران و بزرگ بازار متمرکز بوده است:

بیشترین خروج پول حقیقی:

گروه فلزات: ۲.۱ همت

گروه نفتی: ۱.۵ همت

گروه شیمیایی: ۶۶۲ میلیارد تومان

کانه فلزی: ۶۶۲ میلیارد تومان

صندوق‌های طلا: ۵۰۸ میلیارد تومان

در سطح نمادها نیز، «ومعادن»، «تاصیکو»، «وسرمایه» و «شسپا» بیشترین بارِ خروج پول حقیقی را به دوش کشیدند.

بیشترین ورود پول حقیقی:

در سوی مقابل، سرمایه‌گذاران ترجیح دادند منابع خود را به سمت دارایی‌های کم‌ریسک‌تر یا صنایع کوچک‌تر هدایت کنند:

صندوق‌های درآمد ثابت: ۳.۱ همت

صنعت حمل‌ونقل: ۱۱۷ میلیارد تومان

صنعت لاستیک: ۷۹ میلیارد تومان

صندوق‌های نقره: ۷۶ میلیارد تومان

در این میان، نمادهای «اطلس»، «فکور» و «سیمکات» بیشترین جذب نقدینگی حقیقی را به نام خود ثبت کردند.