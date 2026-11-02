به گزارش تابناک؛ بر اساس برآورد چند مؤسسه نظرسنجی، یوتووا که با کمک نظامی به اوکراین مخالف است و بر گفت‌وگو با روسیه تأکید دارد، حدود ۵۸ درصد آرا را به دست آورده است.



رقیب او، آندری گیوروف، نخست‌وزیر موقت پیشین که از حمایت احزاب مخالف غرب‌گرا برخوردار بود، با حدود ۳۸ درصد آرا در جایگاه دوم قرار دارد.



دویچه وله با اعلام این خبر نوشته است، «ریاست‌جمهوری در بلغارستان عمدتاً تشریفاتی است اما رئیس‌جمهور در این کشور، فرمانده کل نیروهای مسلح است و می‌تواند در بحران‌های سیاسی دولت موقت منصوب کند و قوانین را وتو کند. انتخاب رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم نیز به این مقام اقتدار سیاسی بیشتری می‌بخشد.»



یوتووا ۶۲ ساله و از متحدان رومن رادف، نخست‌وزیر کنونی بلغارستان است. او در ژانویه گذشته هنگامی که رادف برای نامزدی در انتخابات پارلمانی از ریاست جمهوری کنار رفت، رئیس‌جمهور موقت شد و اکنون به دنبال کسب رأی مستقیم مردم است.



یوتووا پس از اعلام نتایج اولیه، پیروزی خود را اعلام کرد و گفت پیام او بر «درآمدها، صلح و چالش‌های پیش‌رو» متمرکز بوده است. گیوروف نیز شکست را پذیرفت و گفت «مردم بلغارستان این‌گونه رأی داده‌اند» و نتایج باید پذیرفته شود.



اورزولا فون‌درلاین، رئیس کمیسیون اروپا، پیروزی یوتووا را تبریک گفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از امنیت و دفاع تا رقابت‌پذیری و استقلال انرژی، مشتاق ادامه کار مشترکمان هستم. برای بلغارستانی قوی در اروپایی قوی.»

منبع: ایسنا