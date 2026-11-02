رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از افزایش حجم ترافیک در سه محور منتهی به تهران و بارش باران در برخی جاده‌های کشور خبر داد.

به گزارش تابناک؛ سرهنگ ناصر قلی‌نیا،رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا درباره آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های کشور در صبح دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده محمدشهر تا پل کلاک و آزادراه ساوه–تهران در محدوده نسیم‌شهر تا فیروز بهرام، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور شهریار–تهران نیز در برخی مقاطع ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی جاده‌ها گفت: در برخی محور‌های استان‌های گیلان و مرکزی بارش باران گزارش شده است.

سرهنگ قلی‌نیا از رانندگان خواست با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها در شرایط بارندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند و از ترمزگیری ناگهانی بپرهیزند.



