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بیانیه سفارت هند درپی نجات کشتی ایرانی از دست دزدان دریایی

سفارت هند در تهران در بیانیه آزادی کشتی ماهیگیری ایرانی «آذینی» از دست دزدان دریایی توسط نیروی دریایی هند را تاکیدی بر روابط دیرینه، دوستانه و حسن نیت متقابل میان ایران و هند عنوان کرد.

کد خبر: 100000444تاریخ انتشار: 3285 بازدید

کشتی ایرانی
به گزارش تابناک، سفارت هند در بیانیه ای در پی آزادی کشتی ماهیگیری ایرانی آذینی از دست دزدان دریایی که توسط نیروی دریایی هند انجام شد، اعلام کرد: نجات موفقیت آمیز تمامی ۲۰ خدمه کشتی ماهیگیری ایرانی آذینی که هدف حمله دزدان دریایی قرار گرفته بود توسط نیروی دریایی هند و با پشتیبانی به موقع نیروی هوایی این کشور، نشان دهنده آمادگی هند برای امداد رسانی و حفاظت از جان انسان ها در دریاست. این عملیات، گواهی بر آمادگی عملیاتی بالای نیروی دریایی هند و توانایی آن د واکنش سریع و قاطع به تهدیدات دریایی در سراسر منطقه است.

در این بیانیه آمده است‌: این عملیات که در تاریخ ۲ نوامبر ۲۰۲۶ در دریای عرب و در فاصله بیش از ۳۰۰۰ کیلومتری از بمبئی انجام شد، بار دیگر بر روابط دیرینه، دوستانه و حسن نیت متقابل میان هند و ایران تاکید می کند.

بیانیه سفارت هند خاطرنشان کرده است: پایان این عملیات علیه دزدان دریایی، بار دیگر بر عزم نیروی دریایی هند برای مقابله با احیای مجدد پدیده دزدی دریایی در منطقه تاکید دارد. نیروی دریایی هند همچنان با عزمی راسخ به ایفای نقش خود به عنوان نخستین نیروی واکنش دهنده در منطقه اقیانوس هند ادامه می دهد.

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برچسب ها

هندایراندزدان دریاییکشتی ایرانیسفارت هند

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