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تکذیب یک خبر درباره تعطیلی مدارس تهران
روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، تعطیلی مدارس در نوبت عصر را تکذیب کرد و اعلام کرد مدارس استان تهران در نوبت عصر دایر است.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اعلام کرد: مدارس استان تهران در نوبت عصر دایر است. هیچ اطلاعیه ای درباره تعطیلی مدارس نوبت عصر در شهرستانهای استان تهران صادر نشده است.
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