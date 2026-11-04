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تابناک
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تکذیب یک خبر درباره تعطیلی مدارس تهران

روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، تعطیلی مدارس در نوبت عصر را تکذیب کرد و اعلام کرد مدارس استان تهران در نوبت عصر دایر است.

کد خبر: 100000522تاریخ انتشار: 2523 بازدید۱

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به گزارش تابناک؛ روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران اعلام کرد: مدارس استان تهران در نوبت عصر دایر است. هیچ اطلاعیه ای درباره تعطیلی مدارس نوبت عصر در شهرستانهای استان تهران صادر نشده است.

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برچسب ها

تکذیبمدارس تهرانتعطیلی مدارس تهراننوبت عصر

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نظرات بینندگان

آباد۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۲:۵۱

حال شما خوبه؟همه چی هماهنگه؟ روی میز ضرب نمی گیرید؟

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