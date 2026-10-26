پوتین با پزشکیان دیدار می‌کند

کرملین اعلام کرد: ولادیمیر پوتین در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران دیدار می‌کند.
کد خبر: ۳۰۰۰۷۹۲۷
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پوتین با پزشکیان دیدار می‌کند

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اینترفکس، کرملین امروز دوشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین در حاشیه هشتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز (GECF)، ۵ دیدار دوجانبه خواهد داشت؛ از جمله دیدار با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر.

دفتر ریاست جمهوری روسیه ادامه داد: طبیعتا در رویدادهای بین‌ المللی از این دست، دیدارهای دوجانبه با سران کشورهای خارجی نیز انجام می‌شود.

بیانیه مذکور سپس اضافه می کند: پس از پایان اجلاس، ولادیمیر پوتین با تعدادی از سران دیدار خواهد کرد؛ به‌طور مشخص، ۵ دیدار یا گفتگو برنامه‌ ریزی شده است که شامل دیدار با رئیس‌ جمهور جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان و همچنین دیدار با امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی می‌شود.

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