قیمت دلار امروز سه شنبه 5 آبان ماه ۱۴۰۵؛ جدیدترین نرخ ارزها در بازار

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک؛ امروز در بازار ارز تهران، قیمت دلار آمریکا با افزایشی محسوس نسبت به روز گذشته به رقم ۲۷۲ هزار تومان رسید.

در کنار اسکناس آمریکایی، یورو نیز روند صعودی به خود گرفت و ۳۰۴ هزار تومان قیمت‌گذاری شد. همچنین درهم امارات به عنوان یکی از ارز‌های کلیدی بازار آزاد، با افزایش قیمت به رقم ۷۴ هزار تومان رسید.

جدیدترین نرخ حواله در مرکز مبادله

این تغییرات افزایشی در بازار آزاد در حالی رقم خورده است که در معاملات مرکز مبادله نیز نرخ حواله‌های ارزی با نوساناتی همراه بوده است.

بر اساس آخرین داده‌ها، نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به رقم ۱۸۴ هزار و ۳۷۳ تومان رسید که نسبت به روز قبل، ۳۶۵ تومان افزایش نشان می‌دهد. نرخ فروش حواله دلار آمریکا نیز با رشد ۳۷۱ تومانی، به رقم ۱۸۶ هزار و ۴۷ تومان رسید و به کانال ۱۸۶ هزار تومانی صعود کرد.

در همین حال، نرخ خرید حواله یورو در تالار ارز ادغامی مرکز مبادله روی رقم ۲۰۶ هزار و ۱۱۴ تومان ایستاد که در مقایسه با روز گذشته، ۲ تومان کاهش داشت. نرخ فروش حواله یورو نیز با افتی مشابه و معادل ۲ تومان نسبت به روز دوشنبه، به رقم ۲۰۷ هزار و ۹۸۶ تومان رسید.

در بخش حواله درهم امارات نیز تحولات بازار حاکی از رشد قیمت است؛ به طوری که نرخ خرید حواله درهم با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز قبل به رقم ۵۰ هزار و ۲۰۳ تومان و نرخ فروش آن با افزایشی ۱۰۱ تومانی به رقم ۵۰ هزار و ۶۵۹ تومان بالغ شد.

این تحولات و نوسانات ارزی در حالی در بازار آزاد و مرکز مبادله به ثبت رسیده است که بازارساز طی هفته‌های اخیر با هدف مدیریت نوسانات و مداخله در بازار، سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به ازای هر کارت ملی را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده است.