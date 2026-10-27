به گزارش تابناک؛ حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر، برخوار و میمه و نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، درباره حذف کالابرگ دهک‌های هشتم، نهم و دهم گفت: قبول داریم که هرچه دهک درآمدی فرد پایین‌تر باشد، باید مبلغ بیشتری دریافت کند و هرچه به سمت دهک‌های بالاتر می‌رود، این مبلغ متناسب با آن کاهش یابد؛ اما این موضوع زمانی قابل طرح است که در نظر بگیریم برخی افراد زندگی خود را به‌سختی می‌گذرانند. همین هفته حدود ۳۵۰ نفر برای ملاقات مراجعه کردند که با مشکلات اقتصادی در زندگی خود مواجه بودند.

دولت با افزایش هزینه‌ها، حمایت بیشتری از مردم نکرد

وی افزود: دولت باید این موضوع را در نظر داشته باشد که رئیس‌جمهور به مردم قول داد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن، مبلغی اضافه شود، اما دولت تاکنون به این وعده عمل نکرده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار کرد: از زمانی که دولت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای برق و دارو به ۱۲۰ هزار تومان رساند، گرانی ایجاد شد. دولت برای جبران این افزایش هزینه‌ها، یک میلیون تومان کالابرگ به مردم پرداخت کرد. اکنون نیز پس از افزایش نرخ ارز از ۱۲۰ هزار تومان به ۱۴۳ هزار تومان و سپس ۱۸۰ هزار تومان، طبیعتاً دولت باید مبلغ بیشتری را برای حمایت از مردم در نظر می‌گرفت، اما این کار را نکرده است.

مستأجران فاقد خانه و خودرو هم در دهک هشتم قرار گرفته‌اند

حاجی‌دلیگانی تصریح کرد: من افرادی را سراغ دارم که بسیار ضعیف هستند، نه خانه دارند، نه ماشین دارند و مستأجرند، اما در دهک هشت قرار گرفته‌اند. امروز فردی به من مراجعه کرد به نام «ش. ن» که همین وضعیت را داشت و زندگی‌اش را به‌سختی می‌گذراند، اما نه خانه دارد و نه ماشین خاصی دارد. با این حال، دهک او مثلاً هشت یا ۹ شده است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود چند دهک حذف شوند، کار درستی نیست؛ به خاطر اینکه دهک‌بندی بسیاری از افراد واقعی نیست. برای مثال، به دلیل مبلغی که فردی دریافت کرده و به حسابش آمده، یا در مقطعی خریدی انجام داده و گردش مالی موقتی در حسابش به وجود آمده است، این موضوع را ملاک قرار داده‌اند و چنین تلقی شده که دهک درآمدی او مثلاً هشت است.

طبق شنیده ها حذف کالابرگ سه دهک هشت، ٩ و ١٠ با هدف افزایش حمایت از هفت دهک پایین در دولت مطرح شده است.

منبع: فارس