به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی پارس‌خودرو، این شرکت در مهرماه ۱۴۰۵ موفق شد ۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو به مشتریان تحویل دهد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین ماهانه تحویل خودرو در یک‌سال گذشته، از رشد ۸۶ درصدی حکایت دارد.

بر اساس آمار عملکرد شرکت، میانگین ماهانه تحویل خودرو به مشتریان پارس‌خودرو در یک‌سال گذشته، ۲ هزار و ۲۰۱ دستگاه بوده است. این در حالی است که تعداد خودروهای تحویل‌شده در مهرماه سال جاری به ۴ هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید و در نتیجه، یک هزار و ۸۹۹ دستگاه بیش از میانگین ماهانه این دوره به مشتریان تحویل داده شد.

مقایسه این آمار نشان می‌دهد حجم تحویل خودرو در مهرماه امسال به حدود ۱.۸۶ برابر میانگین ماهانه یک‌سال گذشته رسیده است؛ موضوعی که بیانگر عملکرد فراتر از متوسط ماهانه شرکت در حوزه تحویل محصولات به مشتریان در یک سال گذشته است.

افزایش تعداد خودروهای تحویل‌شده، از منظر ایفای تعهدات و تسریع در فرآیند تحویل محصولات به مشتریان حائز اهمیت است و تداوم این روند می‌تواند در تقویت عملکرد شرکت در حوزه پاسخ‌گویی به تعهدات و ارتقای رضایت مشتریان مؤثر باشد.