پایان شمارش آرا عادی انتخابات رژیم صهیونیستی



به گزارش تابناک؛ با پایان یافتن شمارش آرای عادی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، وضعیت تفکیک کرسی‌های بلوک‌های سیاسی اصلی اعلام شد.

ائتلاف لیکود 53 کرسی را به خود اختصاص داد

ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو توانست ۵۳ کرسی از آرای عادی را به خود اختصاص دهد.

ائتلاف آیزنکوت 48 کرسی را تصاحب کرد

ائتلاف «تغییر» یا جریان مخالف به ریاست گادی آیزنکوت موفق به کسب ۴۸ کرسی شد و احزاب عربی نیز توانستند ۱۹ کرسی را از آن خود کنند.

حدود ۶۰۰ هزار رأی موسوم به «پاکت‌های دوگانه» باقی مانده است که فرایند شمارش آن‌ها تا فردا به اتمام خواهد رسید.

منبع: تسنیم