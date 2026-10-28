پایان شمارش آرا عادی انتخابات رژیم صهیونیستی

با پایان شمارش آرای عادی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو با کسب ۵۳ کرسی در صدر بلوک‌های سیاسی قرار گرفت.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۱۵۹
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پایان شمارش آرا عادی انتخابات رژیم صهیونیستی


به گزارش تابناک؛  با پایان یافتن شمارش آرای عادی انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی، وضعیت تفکیک کرسی‌های بلوک‌های سیاسی اصلی اعلام شد.

ائتلاف لیکود 53 کرسی را به خود اختصاص داد

ائتلاف لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو توانست ۵۳ کرسی از آرای عادی را به خود اختصاص دهد.

ائتلاف آیزنکوت 48 کرسی را تصاحب کرد

ائتلاف «تغییر» یا جریان مخالف به ریاست گادی آیزنکوت موفق به کسب ۴۸ کرسی شد و احزاب عربی نیز توانستند ۱۹ کرسی را از آن خود کنند.

حدود ۶۰۰ هزار رأی موسوم به «پاکت‌های دوگانه» باقی مانده است که فرایند شمارش آن‌ها تا فردا به اتمام خواهد رسید.

منبع: تسنیم

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