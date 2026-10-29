سامانه بارشی جدید از این تاریخ وارد کشور می‌شود

با ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه، نیمه غربی کشور شاهد بارش باران خواهد بود و در برخی مناطق نیز رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۱۹
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سامانه بارشی جدید از این تاریخ وارد کشور می‌شود

به گزارش تانباک؛ سازمان هواشناسی از تداوم بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در مناطق مختلف کشور طی روز‌های آینده خبر داد. با ورود سامانه بارشی جدید از روز دوشنبه، بارش‌ها در نیمه غربی کشور گسترش می‌یابد. 

تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، غرب گلستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، خوزستان، زنجان و قزوین، همچنین برخی مناطق استان‌های همدان و مرکزی و ارتفاعات البرز و تهران، افزایش ابر، رگبار باران و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ساعات بعدازظهر و اوایل شب طی این مدت، در برخی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان و بلوچستان، رشد ابر‌های همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید دور از انتظار نیست.

روز شنبه در برخی مناطق غرب، جنوب غرب، بخش‌هایی از مرکز کشور، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق، و روز یکشنبه در مناطق غربی و جنوب غربی کشور، بارش باران ادامه خواهد داشت.

بر اساس این پیش‌بینی، روز دوشنبه با ورود سامانه بارشی جدید، بارش‌ها در نیمه غربی کشور، غرب سواحل دریای خزر و ارتفاعات و دامنه‌های البرز در استان‌های تهران، قزوین و البرز آغاز می‌شود.

همچنین طی دو روز آینده، دریای خزر مواج خواهد بود.

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سامانه بارشیسازمان هواشناسیبارش باران
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