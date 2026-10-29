به گزارش تابناک؛ قتل بی‌رحمانه سامیه نمردی، زن ۳۲ ساله بندرعباسی، با اعتراف متهم به جنایت فاش شد.

حدود یک ماه پیش، حوالی ساعت تقریبا ۶:۳۰ بعدازظهر سامیه نمردی به خانواده‌اش گفت برای انجام کاری به مغازه‌اش در بندرعباس می‌رود و تا زمان صرف شام به خانه برمی‌گردد. سامیه از خانه بیرون رفت، اما وقتی زمان بازگشتش طولانی شد، برادرش با او تماس گرفت که تماس‌هایش بی‌پاسخ ماند و اندکی بعد زن جوان به برادرش پیام داد که به‌زودی به خانه بازمی‌گردد.

سامیه یک دختر ۱۱ ساله داشت و از شوهرش جدا شده بود. خواهر سامیه گفته بود، روزی که سامیه از خانه خارج شد، عروس‌شان متوجه تغییر رفتارهایش شد و گفت آن روز سرش دائم در گوشی تلفن بود و مدام از مرگ صحبت می‌کرد. او همان‌موقع از سامیه پرسیده بود چیزی شده یا اتفاقی رخ داده که جواب داده بود، چیزی نیست.

ناپدیدشدن مرموز سامیه و پیدا شدن خودروی سوخته‌اش

در حالی که اعضای خانواده منتظر بازگشت او بودند، زن جوان دوباره پیام داد که برایش کاری پیش آمده است. با طولانی شدن ساعات غیبت او، خانواده جست‌وجوها را آغاز کرده و از آگاهی شهرستان سیریک نیز درخواست کمک کردند. خواهر سامیه گفته بود که او هنگام خروج از خانه، مقداری طلا همراهش داشت.

ساعاتی بعد، یکی از اهالی خودروی زن گمشده را در حالی که در آتش می‌سوخت، پیدا کرد و موضوع را به برادر سامیه اطلاع داد. برادر زن ۳۲ ساله نیز در محل حضور یافت و تایید کرد که خودروی آتش گرفته پژو پارس سفیدرنگ خواهر او است.

اعتراف هولناک متهم پس از چند روز انکار

در حالی که خانواده همچنان درپی یافتن ردی از سامیه بودند، ماموران آگاهی نیز مظنونان احتمالی را دستگیر و تحت بازجویی قرار دادند. بی‌خبری همچنان ادامه داشت تا شامگاه سه‌شنبه پنجم آبان سال جاری، پلیس از دستگیری متهم به قتل زن جوان خبر داد.

خواهر سامیه در مورد دستگیری متهم به قتل گفت: «پس از مفقودی خواهرم و گذشت پنج شش روز، ماموران آگاهی به یک نفر مشکوک شده و او را دستگیر کردند.

او پس از دستگیری به جنایت اعتراف نکرد تا شب سه‌شنبه که به جنایت اعتراف کرد و گفت ابتدا سامیه را خفه کرده و پس از قتل او، پیکرش را تکه‌تکه کرده و پس از سوزاندن، قطعات را در نقاط مختلف پنهان کرده بود. البته هنوز تمام پیکر پیدا نشده و پلیس در جست‌وجوی باقیمانده پیکر است.

ازدواج پنهانی با مقتول؛ روایت خواهر سامیه از انگیزه‌های احتمالی جنایت

متهم به قتل اهل روستای کنارجو بوده و زن و بچه داشته است. خواهرم و متهم به قتل چندماهی می‌شد که ازدواج کرده بودند، اما ما از این موضوع اطلاع نداشتیم. متهم به قتل ۴۲ ساله از اقوام ما است که در یک کارخانه آجرپزی کار می‌کرد و راننده لودر بود. ما فامیل نزدیک هستیم و خانواده‌اش افراد فرهنگی هستند، تعجب می‌کنیم که متهم به قتل مرتکب چنین جنایت بی‌رحمانه و ظالمانه‌ای در حق خواهرم شده است. سامیه حتی اگر کاری هم کرده بود، خانواده داشت و بی‌کس و کار نبود و می‌توانست موضوع را به خانواده‌اش بگوید. متهم به قتل تمام طلاهای خواهرم را برداشته و خواهرم از او سفته داشته است. متهم به قتل انگار از قبل برای همه‌چیز برنامه‌ریزی کرده بود.»

تحقیقات پلیسی برای کشف جزئیات پرونده، انگیزه ارتکاب قتل همچنان ادامه دارد.

منبع: جام‌جم