به گزارش تابناک؛ ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی عجیب نوشته است: ما در گردهمایی‌های حامیان ترامپ، بزرگ‌ترین تعداد شرکت‌کننده را در تاریخ انتخابات میان‌دوره‌ای جذب می‌کنیم، و این رقم پنج برابر بیشتر از همیشه است.

هیچ‌وقت چنین چیزی وجود نداشته است! میزان محبوبیت من در حزب جمهوری‌خواه اکنون به ۹۹ درصد رسیده است. از شما سپاسگزارم، این یک افتخار بزرگ است!