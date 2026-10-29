ترامپ در سودای تصاحب نام تنگه هرمز!

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر گفت دوست دارد نام تنگه هرمز را به «تنگه ترامپ» تغییر دهد.

ترامپ باز هم به تغییر نام تنگه هرمز فکر می‌کند!

او در تجمع حزب جمهوری‌خواه در اوهایو در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای گفت «فکر می‌کنم نام [تنگه هرمز] را به تنگه ترامپ تغییر خواهیم داد... ما خلیجی را که به خلیج مکزیک معروف بود به خلیج آمریکا تغییر نام دادیم. در مقطعی نام آن را تنگه ترامپ خواهیم گذاشت».

ترامپ سپس در اشاره به خلیج مکزیک و دریاچه انتاریو افزود «یک خلیج داریم، یک دریاچه داریم، ممکن است یک تنگه هم داشته باشیم. ممکن است این کار را بکنیم. فکر می‌کنید شوخی می‌کنم؟ آنها هم فکر می‌کردند وقتی نام خلیج مکزیک را خلیج آمریکا گذاشتم شوخی می‌کنم... نه، گفتم این کار را می‌کنم».

وعده ترامپ درباره نفت و بنزین؛ کاهش قیمت‌ها پس از پایان جنگ

ترامپ در ادامه سخنانش، بار دیگر ادعای عبور نفت بیشتر از تنگه هرمز را نسبت به قبل از جنگ علیه ایران تکرار کرد، با این حال کاهش قیمت بنزین و نفت را به پایان جنگ موکول کرد.

منبع: فارس