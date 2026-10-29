ریزش وحشتناک «دودکش جن» در ترکیه

به گزارش تابناک؛ بخشی از یکی از صخره‌های مخروطی آتشفشانی معروف به «دودکش جن» در منطقه گردشگری کاپادوکیه در مرکز ترکیه پنجشنبه فرو ریخت و دست‌کم دو نفر جان باختند و پنج نفر دیگر زخمی شدند.

این حادثه حدود ساعت ۱۵:۱۵ به وقت محلی در نزدیکی ورودی موزه روباز گورمه، از پربازدیدترین جاذبه‌های این منطقه، رخ داد.

حسین کؤک، فرماندار استان نوشهیر، اعلام کرد پیکر قربانیان از زیر آوار بیرون کشیده شده است. اکین گورلک، وزیر دادگستری ترکیه، نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت طبق ارزیابی‌های اولیه دو نفر جان خود را از دست داده‌اند و پنج نفر مجروح شده‌اند.

به گفته وزیر دادگستری ترکیه، عملیات جست‌وجو و نجات در محل ادامه دارد و احتمال دارد قربانیان دیگری هنوز زیر آوار باشند.

علت این ریزش هنوز به‌طور رسمی اعلام نشده است، اما رسانه‌های محلی ترکیه احتمال داده‌اند بارش شدید باران در منطقه عامل فروریختن صخره بوده باشد.

کاپادوکیه با دودکش‌های جن، صخره‌های بلند و مخروطی‌شکلی که در اثر فعالیت‌های آتشفشانی و فرسایش شکل گرفته‌اند، هر سال میزبان گردشگران زیادی از سراسر جهان است. این حادثه در روز جمهوری ترکیه، که تعطیل رسمی است و مناطق گردشگری شلوغ‌تر از همیشه هستند، رخ داد.