به گزارش تابناک؛ جنگندههای سعودی در مأرب دامهای متعلق به غیرنظامیان در منطقه محلیه را هدف قرار دادند.
ائتلاف سعودی همچنین دو حمله هوایی به منطقه حیفان انجام داد.
جنگندههای سعودی در عین حال دو حمله هوایی به منطقه حویشان در الجوف انجام دادند.
خبرنگار المسیره در تعز نیز گزارش داد: جنگندههای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی شبکه مخابرات در منطقه المجاشع در منطقه مقبنه را هدف قرار دادند.
پس از هدف قرار گرفتن شبکه مخابرات در منطقه المجاشع در تعز توسط جنگندههای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، یک غیرنظامی کشته شد.
همچنین دهها نفر از شبهنظامیان مورد حمایت عربستان سعودی در درگیریهای مداوم با نیروهای مسلح یمن در تعز و لحج کشته و زخمی شدند.
منبع:ایسنا