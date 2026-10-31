به گزارش تابناک؛ یک مقام ارشد امنیتی و سیاسی ایران در گفت‌وگو با شبکه المیادین اعلام کرد که طرح جامع و عملیاتی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه حمله نظامی تکمیل شده است.

این مقام تأکید کرد تصمیم ایران برای ارائه پاسخی قاطع و گسترده قطعی است و هشدار داد: «حجم و شدت پاسخ آینده ایران فراتر از تصور آن‌ها بوده و قطعاً شوکه‌کننده خواهد بود.»

او همچنین گفت در صورت انجام آنچه «اقدامات تروریستی» خواند، فهرست اهداف مورد نظر ایران گسترش خواهد یافت و مراکز، تأسیسات و مقرهای سیاسی دشمنان و حامیان منطقه‌ای آن‌ها را نیز شامل خواهد شد.

منبع: خبرفوری