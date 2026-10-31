برآورد سنگین از خسارات آمریکا در جنگ با ایران

به گزارش تابناک؛ روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال با استناد به یک سند گزارش داد: هزینه جنگ با ایران تا تاریخ ۱۶ اکتبر (۲۴ مهر) به ۴۷.۱ میلیارد دلار رسیده است.

این رسانه آمریکایی به نقل از مقام‌ها نوشت: پنتاگون میزان خسارات وارده به پایگاه‌های نظامی خود را حدود ۵ میلیارد دلار برآورد کرده است.

وال‌استریت ژورنال تصریح کرد: ده‌ها هزار تصویر ماهواره‌ای، اظهارات رسانه‌های ایران و یک برنامه رایانه‌ایِ اختصاصی به خبرنگاران کمک کرد تا از سد سکوت خبری آمریکا عبور کنند.

این رسانه شناسایی کرد که در شش ماه نخست جنگ، ۲۷۴ سازه در ۲۴ تأسیساتی که میزبان حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا بوده‌اند، دچار آسیب شده‌اند؛ این جامع‌ترین گزارشِ در دسترس عموم از این خسارات تا به امروز است.

براساس این گزارش، پنتاگون از ارائه ارزیابی‌های دقیق درباره خسارات وارده به پایگاه‌ها خودداری کرده است.

همچنین، شرکت‌های بزرگ تجاری ماهواره‌ای آمریکا نیز در همان اوایل جنگ، انتشار تصاویر با وضوح بالا را از تأسیسات نظامی در این منطقه متوقف کردند.

از این رو، خبرنگاران وال‌استریت ژورنال روش‌هایی را برای تحلیل تصاویرِ در دسترس عموم (با وضوح پایین‌تر) که متعلق به اتحادیه اروپا بود، ابداع کردند؛ آنها ده‌ها هزار تصویر ماهواره‌ای را بررسی کرده و داده‌های ناسا را در مورد ردیابی آتش‌سوزی‌ها، گزارش‌های رسانه‌های دولتی ایران و سایر منابع را مورد بازبینی قرار دادند.

به‌تازگی رسانه‌ها با استناد به داده‌های پنتاگون گزارش دادند: ارتش آمریکا تاکنون بیش از ۴۷ میلیارد دلار برای جنگ با ایران هزینه کرده است؛ رقمی که بیش از ۲۵ درصد بیشتر از برآورد وزارت دفاع این کشور در ماه جولای (تیر) است.

آخرین برآورد پنتاگون به هزینه‌های عملیاتی پیشبرد جنگ مربوط می‌شود؛ به‌طوری که تنها برای جایگزینی مهمات مصرف‌شده در این جنگ، هزینه‌ای بیش از ۲۹ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

همچنین بیش از ۶ میلیارد دلار برای جایگزینی تجهیزات نظامی و از دست رفتن پلتفرم‌ها (سکو‌های رزمی) -که شامل نابودی هواگرد‌ها از جمله تعداد زیادی پهپاد در طول جنگ است- مورد نیاز خواهد بود.

منبع: میزان