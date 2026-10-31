قیمت دلار امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵؛ نرخ ارز افزایشی شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی تابناک، قیمت دلار آمریکا در نخستین دقایق شروع به کار بازار ارز (شنبه نهم آبان) با افزایش نسبت به پایان هفته قبل مواجه شده است؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر قیمت دلار آمریکا در بازار تهران به رقم ۲۷۳ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است؛ نرخی که نسبت به پایان آخرین روز کاری هفته قبل، حدود دو هزار تومان افزایش نرخ دارد.

همچنین قیمت یورو در بازار ارز به رقم ۳۰۴ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت درهم امارات نیز به رقم ۷۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است.

تداوم فروش دلار با کارت ملی در شعب بانک ها

نوسانات ارزی در بازار آزاد در شرایطی است که امروز نیز همچون روزهای گذشته، بانک مرکزی سیاست فروش ارز به نرخ حاشیه بازار در شعب بانکی به ازای هر کارت ملی تا سقف ده هزار دلار را دستور کار دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به شعب بانک‌هایی نظیر ملت و سامان، اقدام به خرید ارز به نرخی کمتر از بازار آزاد کنند.

حواله دلار، یورو و درهم گران تر شد

نوسان افزایش نرخ ارز در بازار آزاد در حالی است که در اولین روز هفته، نرخ حواله‌ها در مرکز مبادله نیز افزایشی شده است؛ به‌گونه‌ای که نرخ خرید حواله دلار آمریکا در این مرکز به رقم ۱۸۵ هزار و ۴۸۱ تومان رسیده است که نسبت به روز کاری قبل، رشد ۳۷۰ تومانی دارد. همچنین نرخ فروش حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۷۴ تومانی به رقم ۱۸۷ هزار و ۱۶۶ تومان رسیده است.

نرخ خرید حواله یورو نیز امروز در مرکز مبادله ۲۰۷ هزار و ۳۸ تومان قیمت‌گذاری شده است که در مقایسه با پایان هفته قبل، ۸۲۷ تومان گران‌تر شده است. همچنین نرخ فروش حواله یورو در این مرکز به رقم ۲۰۸ هزار و ۹۱۸ تومان رسیده است که نسبت به روز پنج‌شنبه، افزایش ۸۳۴ تومانی دارد.

نرخ خرید و فروش حواله درهم امارات نیز امروز در مرکز مبادله به ترتیب ۵۰ هزار و ۵۰۵ و ۵۰ هزار و ۹۶۴ تومان شده است که این نرخ‌ها نسبت به روز پنج‌شنبه گذشته به ترتیب ۱۰۱ و ۱۰۲ تومان گران‌تر شده است.