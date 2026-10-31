کره شمالی: از هسته‌ای دست نمی‌کشیم

کره شمالی که سال‌هاست به خاطر اقدامات خود در حوزه هسته‌ای، تحت شدیدترین تحریم‌هاست، تأکید کرد که تحریم‌های بین‌المللی نمی‌توانند پیونگ‌یانگ را عقب‌ براند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۰۲
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کره شمالی: از هسته‌ای دست نمی‌کشیم

به گزار تابناک؛ وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد که تحریم‌های بین‌المللی «محکوم به شکست کامل» هستند.

پیونگ‌یانگ همچنین تأکید کرد «آن‌هایی که منزوی شده‌اند ما نیستیم، بلکه ایالات متحده و اردوگاه غرب هستند؛ کسانی که با وجود فقدان ابزار و توانایی لازم برای اثبات کارآمدی تحریم‌هایشان، قدرت قضاوت و شجاعتِ پذیرش شکست راهبردی خود را از دست داده‌اند.»

این اظهارات پس از آن منتشر شد که ۱۱ کشور و اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای بار دیگر کره شمالی را به نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کردند. 

کره شمالی با ساخت سلاح هسته‌ای و موشک‌های قدرتمند از جمله موشک‌های قاره‌پیما، غربی‌ها را به هراس انداخته است. 

آن‌ها تلاش کردند با تنها ابزار موجود خود، یعنی تحریم‌ها، پیونگ‌یانگ را وادار به عقب‌نشینی کنند اما در این کار هم ناکام ماندند.
منبع: فارس

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کره شمالیسلاح هسته ایپیونگ یانگتحریمبمب هسته ای
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