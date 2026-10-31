تراکتور با پرواز غیرمستقیم راهی عمان می‌شود

تراکتور در آستانه دیدار آسیایی خود با نفتچی ازبکستان، ناچار به سفر غیرمستقیم شد و کاروان این تیم امروز از مسیر استانبول راهی عمان می‌شود.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۵۱۲
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تراکتور با پرواز غیرمستقیم راهی عمان می‌شود

به گزارش تابناک؛ دیدار تیم‌های تراکتور ایران و نفتچی ازبکستان روز دوشنبه(۱۱ آبان‌ماه) در ورزشگاه سلطان قابوس شهر مسقط برگزار می‌شود.

باشگاه تراکتور در راستای فراهم‌سازی شرایط سفر مستقیم کاروان تیم به عمان، رایزنی‌ها و مکاتبات لازم را با فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عمان انجام داد؛ اما با وجود پیگیری‌های صورت‌گرفته، هیچ گونه مجوزی برای پرواز مستقیم صادر نشد.

بر این اساس، کاروان تیم فوتبال تراکتور امروز(شنبه ۹ آبان‌ماه) با عازم استانبول خواهد شد و عصر امروز راهی عمان می‌شود تا حوالی بامداد فردا به هتل محل اقامت خود در مسقط برسد.

منبع: رسانه رسمی باشگاه تراکتور

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