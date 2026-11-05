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علی‌اصغر فانی درگذشت

تعلیم‌وتربیت امروز عزادار شد. علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و عضو شورای عالی آموزش‌وپرورش درگذشت.

کد خبر: 4200057تاریخ انتشار: 5511 بازدید۰
علی اصغر فانی
به گزارش تابناک، علی اصغر فانی امروز در سن ۷۲ سالگی درگذشت. مرحوم فانی در سال ۱۳۳۳ در شهر تهران دیده به جهان گشود. 

وی مدرک دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان دکتر نصیری تهران اخذ کرده و مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرد. 

او دانش‌آموخته دوره دکترای رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس بود. 

دکتر علی اصغر فانی، مدیرکلی و معاونت چندین دوره آموزش متوسطه آموزش و پرورش و سابقه وزارت در دولت‌های نهم و یازدهم را در کارنامه خود داشت. مراسم تشییع و تدفین این پیشکسوت تعلیم و تربیت اعلام می‌شود.

منبع: فارس
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برچسب ها

آموزش و پرورشعلی اصغر فانیوزیر پیشین

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