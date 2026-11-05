

به گزارش تابناک، علی اصغر فانی امروز در سن ۷۲ سالگی درگذشت. مرحوم فانی در سال ۱۳۳۳ در شهر تهران دیده به جهان گشود. به گزارش تابناک، علی اصغر فانی امروز در سن ۷۲ سالگی درگذشت. مرحوم فانی در سال ۱۳۳۳ در شهر تهران دیده به جهان گشود.





وی مدرک دیپلم ریاضی خود را از دبیرستان دکتر نصیری تهران اخذ کرده و مدرک لیسانس و فوق‌لیسانس مهندسی راه و ساختمان را از دانشکده فنی دانشگاه تهران دریافت کرد.





او دانش‌آموخته دوره دکترای رشته مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس بود.





دکتر علی اصغر فانی، مدیرکلی و معاونت چندین دوره آموزش متوسطه آموزش و پرورش و سابقه وزارت در دولت‌های نهم و یازدهم را در کارنامه خود داشت. مراسم تشییع و تدفین این پیشکسوت تعلیم و تربیت اعلام می‌شود.





منبع: فارس

