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جدیدترین نتایج انتخابات آمریکا

با گذشت سه روز از انتخابات، دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به ۱۵۷ کرسی مجلس نمایندگان رسیده و سهم دموکرات‌ها ۲۵۳ کرسی شده است.

کد خبر: 4200120تاریخ انتشار: 3963 بازدید۰

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به  گزارش تابناک؛ در حالی که نتایج انتخابات دو حوزه مجلس سنا و ۲۵ حوزه مجلس نمایندگان هنوز مشخص نشده، جدیدترین نتایج از وضع فاجعه‌ دونالد ترامپ در کنگره بعدی حکایت دارد.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات سنا در دو ایالت آلاسکا و می‌سی‌سی‌پی هنوز اعلام نشده است.

آخرین نتایج انتخابات سنا نشان می‌دهد که دموکرات‌ها با ۵۴ کرسی اکثریت این مجلس ۱۰۰ عضوی را در دست گرفته و حزب جمهوری‌خواه ۴۴ کرسی را کسب کرده است.

جدیدترین نتایج انتخابات؛ حزب جمهوری‌خواه کله‌پا شد

با گذشت سه روز از انتخابات، دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه به ۱۵۷ کرسی مجلس نمایندگان رسیده و سهم دموکرات‌ها ۲۵۳ کرسی شده است.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس؛ در حالی که نتایج انتخابات دو حوزه مجلس سنا و ۲۵ حوزه مجلس نمایندگان هنوز مشخص نشده، جدیدترین نتایج از وضع فاجعه‌ دونالد ترامپ در کنگره بعدی حکایت دارد.

طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، نتایج نهایی شمارش آرای انتخابات سنا در دو ایالت آلاسکا و می‌سی‌سی‌پی هنوز اعلام نشده است.

آخرین نتایج انتخابات سنا نشان می‌دهد که دموکرات‌ها با ۵۴ کرسی اکثریت این مجلس ۱۰۰ عضوی را در دست گرفته و حزب جمهوری‌خواه ۴۴ کرسی را کسب کرده است.

طبق آخرین نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، دموکرات‌ها تسلط خود بر این مجلس را بیشتر کردند و سهم آنها به ۲۵۳ کرسی رسیده است. هنوز نتیجه رقابت ۲۵ حوزه انتخابیه در مجلس نمایندگان نهایی نشده است.

طبق آخرین نتایج انتخابات، سهم جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان بعدی ۱۵۷ کرسی شده در حالی که در مجلس فعلی، آنها ۲۱۹ کرسی را در اختیار دارند.

کنگره جدید آمریکا از ۱۳ دی ماه آغاز به کار خواهد کرد؛ کنگره‌ای که حزب دموکرات در هر دو مجلس سنا و نمایندگان آن، اکثریت را در اختیار دارد.


منبع: فارس

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انتخابات آمریکاجمهوریخواهاندموکرات‌ها

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