4356بازدید۴
سید عباس موسوی: بیوطن نباشیم
معاون دفتر رئیسجمهوری نوشت: پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورها است؛ احترام به آنها به ما اعتبار میدهد؛ نه ما به آنها.
به گزارش تابناک، عباس موسوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:
«پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورهاست؛ احترام به آنها به ما اعتبار میدهد؛ نه ما به آنها! هرکه هستی میتوانی مخالف یا منتقد حکومت کشوری که در آن زندگی و ارتزاق میکنی باشی؛ امّا حق نداری به نماد ملی مردم خود بیاحترامی کنی! بیوطن نباشیم.»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
من برام سواله با چه معیاری این آقا در وزارت خارجه هست؟ خوشتیپی؟
اقای فردوسی پور باید از گزارش ایشان در شبکه اینترنتی هم جلوگیری و ممنوع شود
علی دایی و جعفر پناهی که در این فیلم بودن و برای سرود ملی روی صندلی تمرگیدن و بلند نشدن برای همیشه از چشمم افتادن . هر جایی ببینمشون هیچ احترامی بهشون نخواهم گذاشت .
یک عده از ترس جونشون از اسرائیل میترسن کشورشون فروختن
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.