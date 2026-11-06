معاون دفتر رئیس‌جمهوری نوشت: پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورها است؛ احترام به آنها به ما اعتبار می‌دهد؛ نه ما به آنها.





به گزارش تابناک، عباس موسوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:



«پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورهاست؛ احترام به آنها به ما اعتبار می‌دهد؛ نه ما به آنها! هرکه هستی می‌توانی مخالف یا منتقد حکومت کشوری که در آن زندگی و ارتزاق می‌کنی باشی؛ امّا حق نداری به نماد ملی مردم خود بی‌احترامی کنی! بی‌وطن نباشیم.»



