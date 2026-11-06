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تابناک
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سید عباس موسوی: بی‌وطن نباشیم

معاون دفتر رئیس‌جمهوری نوشت: پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورها است؛ احترام به آنها به ما اعتبار می‌دهد؛ نه ما به آنها.

کد خبر: 4200169تاریخ انتشار: 4356 بازدید۴


سید عباس موسوی

به گزارش تابناک، عباس موسوی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:

«پرچم و سرود ملی نماد «هویّت جمعی، وحدت ملّی و یکپارچگی سرزمینی» کشورهاست؛ احترام به آنها به ما اعتبار می‌دهد؛ نه ما به آنها! هرکه هستی می‌توانی مخالف یا منتقد حکومت کشوری که در آن زندگی و ارتزاق می‌کنی باشی؛ امّا حق نداری به نماد ملی مردم خود بی‌احترامی کنی! بی‌وطن نباشیم.»


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برچسب ها

پرچمبی احترامیسید عباس موسوی

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نظرات بینندگان

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۷:۳۲

من برام سواله با چه معیاری این آقا در وزارت خارجه هست؟ خوشتیپی؟

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۷:۲۹

اقای فردوسی پور باید از گزارش ایشان در شبکه اینترنتی هم جلوگیری و ممنوع شود

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۵۰

علی دایی و جعفر پناهی که در این فیلم بودن و برای سرود ملی روی صندلی تمرگیدن و بلند نشدن برای همیشه از چشمم افتادن . هر جایی ببینمشون هیچ احترامی بهشون نخواهم گذاشت .

ناشناس۱۴۰۵/۰۸/۱۵ ۱۶:۳۴

یک عده از ترس جونشون از اسرائیل میترسن کشورشون فروختن

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